La Selección argentina de futsal cayó en la última jugada ante Brasil en la final de la Copa América

A los nueve minutos de iniciado el partido fue João Victor quien abrió el marcador con un puntazo que no pudo ser contenido por el arquero de la Selección argentina de futsal, Lukas Acosta.

Embed ¡BRASIL TOMÓ VENTAJA EN LA FINAL!



Joao Victor convirtió el 1-0 ante Argentina en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! | #FutsalEnDSPORTS pic.twitter.com/j3LNjKrbbG — DSPORTS (@DSports) February 1, 2026

El combinado brasileño se fue al descanso con ventaja, pero los últimos tres minutos de la final de la Copa América fueron de alto voltaje.

A los 17, Matías Rosa recibió tras una larga posesión de la Selección argentina, que apostaba al arquero-jugador, y empató el partido al definir por abajo desde una posición con casi nulo ángulo.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA!



Matías Rosa, con un fuerte remate, marcó el 1-1 ante Brasil en la final.



¡Tremendo cierre se viene!#CopaAméricaEnDSPORTS #FutsalEnDSPORTS pic.twitter.com/9bzNPFEqKS — DSPORTS (@DSports) February 1, 2026

Cuando todo indicaba que el marcador no se vería alterado, apareció el capitán de la Selección de Brasil para convertir en el minuto 19 y quedarse con la gloria eterna.

Dyego avanzó en el campo de juego y sacó un fuerte remate que se desvió, por lo que Acosta quedó desacomodado y no logró quedarse con la pelota en sus manos.

Embed El gol con el que Brasil sentenció la final. Increíble la mala suerte. pic.twitter.com/1Vpc6XHQ0p — NS Sports (@NSSportsOK) February 1, 2026

De esta manera, la Selección de Brasil se quedó con el campeonato (consagró el bicampeonato de América), mientras que la Selección argentina debió conformarse con el subcampeonato.

Selección de Brasil de futsal La Selección argentina cayó con la de Brasil.

La síntesis de la final entre la Selección argentina y la Selección de Brasil

Selección argentina (1): 12 - Lukas Acosta, 5 - Agustín Plaza, 7 - Kevin Arrieta, 8 - Lucas Granda, 9 - Ángel Claudino.

Suplentes: 1- Marcos Ferreyra, 2 - Juan Cuello, 3 - Dylan Vargas, 4 - Lucas Bolo (C), 6 - Bautista Caso, 10 - Agustín Del Rey, 11-Juan Rodríguez,13 - Nelson Barrientos, 14 - Matías Rosa.

Entrenador: Matías Lucuix.

Selección de Brasil (2): 1 - Matheus, 4 - Marlon, 7 - Dyego (C), 10 - Pito, 11 - Marcel.

Suplentes: 3 - Willian, 2 - Lucão, 5 - João Victor, 6 - Cleber, 8 - Richard, 9 - Rocha, 12 - Arthur, 13 - Rafa Santos, 14 - Felipe Valério.

Entrenador: Marquinhos Xavier.

Goles:

PT: 9’ João Victor (B).

ST: 17’ Rosa (A), 19’ Dyego (B).

Árbitro principal: Daniel Rodríguez (Uruguay).

Así fue la Copa América de la Selección argentina

Fase de grupos (Grupo A):

Argentina 4 - 1 Perú.

Argentina 1 - 1 Uruguay.

Argentina 4 - 0 Ecuador.

Argentina 4 - 1 Paraguay.

Semifinales:

Argentina 2 - 0 Venezuela.

Final: