La Selección argentina de futsal cayó en la última jugada ante Brasil en la final de la Copa América

LaSelección argentina de futsal y la Selección de Brasil fueron los encargados de disputar la final de la Copa América en un partido apasionante disputado en el COP Arena de Luque, Paraguay. El clásico sudamericano tuvo en vilo a los fanáticos del deporte ya que estuvo cargado de tensión hasta el final.
El resultado estaba empatado en un gol por lado, pero a un minuto del final Brasil logró convertir y quedarse con el ansiado título.
La Selección argentina de futsal cayó en la última jugada ante Brasil
Entre el 24 de enero y el 1 de febrero se llevó adelante la Copa América de futsal que tuvo a la Selección argentina como uno de los equipos protagonistas al punto que llegó a la final de manera invicta, sin embargo no logró alzar el trofeo en un partido para el infarto.
A los nueve minutos de iniciado el partido fue João Victor quien abrió el marcador con un puntazo que no pudo ser contenido por el arquero de la Selección argentina de futsal, Lukas Acosta.