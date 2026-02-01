Inicio Ovación Fútbol Selección argentina de futsal
Una final de alto voltaje

La Selección argentina de futsal cayó en la última jugada ante Brasil en la final de la Copa América

En una final vibrante que se definió a falta de menos un minutos para el final, la Selección argentina de futsal se quedó con el subcampeonato

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina de futsal y la Selección de Brasil fueron los encargados de disputar la final de la Copa América en un partido apasionante disputado en el COP Arena de Luque, Paraguay. El clásico sudamericano tuvo en vilo a los fanáticos del deporte ya que estuvo cargado de tensión hasta el final.

El resultado estaba empatado en un gol por lado, pero a un minuto del final Brasil logró convertir y quedarse con el ansiado título.

El gol de Matías Rosa de la Selección argentina no alcanzó para conseguir el título.

La Selección argentina de futsal cayó en la última jugada ante Brasil

Entre el 24 de enero y el 1 de febrero se llevó adelante la Copa América de futsal que tuvo a la Selección argentina como uno de los equipos protagonistas al punto que llegó a la final de manera invicta, sin embargo no logró alzar el trofeo en un partido para el infarto.

A los nueve minutos de iniciado el partido fue João Victor quien abrió el marcador con un puntazo que no pudo ser contenido por el arquero de la Selección argentina de futsal, Lukas Acosta.

El combinado brasileño se fue al descanso con ventaja, pero los últimos tres minutos de la final de la Copa América fueron de alto voltaje.

A los 17, Matías Rosa recibió tras una larga posesión de la Selección argentina, que apostaba al arquero-jugador, y empató el partido al definir por abajo desde una posición con casi nulo ángulo.

Cuando todo indicaba que el marcador no se vería alterado, apareció el capitán de la Selección de Brasil para convertir en el minuto 19 y quedarse con la gloria eterna.

Dyego avanzó en el campo de juego y sacó un fuerte remate que se desvió, por lo que Acosta quedó desacomodado y no logró quedarse con la pelota en sus manos.

De esta manera, la Selección de Brasil se quedó con el campeonato (consagró el bicampeonato de América), mientras que la Selección argentina debió conformarse con el subcampeonato.

La Selección argentina cayó con la de Brasil.

La síntesis de la final entre la Selección argentina y la Selección de Brasil

Selección argentina (1): 12 - Lukas Acosta, 5 - Agustín Plaza, 7 - Kevin Arrieta, 8 - Lucas Granda, 9 - Ángel Claudino.

Suplentes: 1- Marcos Ferreyra, 2 - Juan Cuello, 3 - Dylan Vargas, 4 - Lucas Bolo (C), 6 - Bautista Caso, 10 - Agustín Del Rey, 11-Juan Rodríguez,13 - Nelson Barrientos, 14 - Matías Rosa.

Entrenador: Matías Lucuix.

Selección de Brasil (2): 1 - Matheus, 4 - Marlon, 7 - Dyego (C), 10 - Pito, 11 - Marcel.

Suplentes: 3 - Willian, 2 - Lucão, 5 - João Victor, 6 - Cleber, 8 - Richard, 9 - Rocha, 12 - Arthur, 13 - Rafa Santos, 14 - Felipe Valério.

Entrenador: Marquinhos Xavier.

Goles:

PT: 9’ João Victor (B).

ST: 17’ Rosa (A), 19’ Dyego (B).

Árbitro principal: Daniel Rodríguez (Uruguay).

Así fue la Copa América de la Selección argentina

Fase de grupos (Grupo A):

  • Argentina 4 - 1 Perú.

  • Argentina 1 - 1 Uruguay.

  • Argentina 4 - 0 Ecuador.

  • Argentina 4 - 1 Paraguay.

Semifinales:

  • Argentina 2 - 0 Venezuela.

Final:

  • Argentina 1 - 2 Brasil.

