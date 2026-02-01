Gonzalo Gelini, la promesa de Boca que Úbeda puso como titular en La Bombonera

La Bombonera vivió este domingo uno de esos momentos que tanto le gustan a los hinchas de Boca: el debut como titular de un pibe de las inferiores.
Gonzalo Germán Gelini, nacido el 15 de diciembre de 2006 en Villa Lugano (Buenos Aires), de apenas 19 años, es uno de los extremos en el once de Claudio Úbeda para enfrentar a Newell's Old Boys.
Tras haber debutado en la derrota ante Estudiantes el zurdo habilidoso compartió la ofensiva desde el arranque con Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos y completó un ascenso meteórico ya que debutó en Reserva en febrero de 2025, firmó contrato profesional hasta 2030 (con cláusula de salida de U$S 10 millones) y fue una de las figuras de la Reserva bicampeona que dirige Mariano Herrón.
En la Copa Proyección Clausura 2025 acumuló 5 goles y 6 asistencias en 20 partidos, y en total sumó 14 goles y 11 asistencias entre Reserva y Cuarta División.
Su estreno absoluto en Primera fue en La Plata ante Estudiantes, usando el número 37, y con su velocidad, gambeta y la asistencia al Changuito Zeballos convenció al cuerpo técnico de darle la titularidad.
Formado inicialmente en San Martín de Monte Grande, Gelini es un extremo veloz, desequilibrante, con buen uno contra uno y llegada al gol, virtudes que lo convierten en el 42do juvenil de la era Riquelme que salta a Primera.
Acompañado de otro joven como Iker Zufiaurre (jugaron juntos en Cuarta y Reserva), Gelini saltó a La Bombonera en un contexto de muchas lesiones que motivaron a Úbeda a apostar por la juventud para revertir el arranque irregular en el Apertura.