Gonzalo Gelini, la promesa de Boca que Úbeda puso como titular en La Bombonera

En la Copa Proyección Clausura 2025 acumuló 5 goles y 6 asistencias en 20 partidos, y en total sumó 14 goles y 11 asistencias entre Reserva y Cuarta División.

Su estreno absoluto en Primera fue en La Plata ante Estudiantes, usando el número 37, y con su velocidad, gambeta y la asistencia al Changuito Zeballos convenció al cuerpo técnico de darle la titularidad.

Formado inicialmente en San Martín de Monte Grande, Gelini es un extremo veloz, desequilibrante, con buen uno contra uno y llegada al gol, virtudes que lo convierten en el 42do juvenil de la era Riquelme que salta a Primera.

Acompañado de otro joven como Iker Zufiaurre (jugaron juntos en Cuarta y Reserva), Gelini saltó a La Bombonera en un contexto de muchas lesiones que motivaron a Úbeda a apostar por la juventud para revertir el arranque irregular en el Apertura.