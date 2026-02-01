El bombero que se adueñó de un récord insólito: corrió más de 200 metros prendido fuego

Si correr en llamas parece una locura, hacerlo sobre una motocicleta eleva el riesgo a un nivel exponencial, al mejor estilo Ghost Rider. Recientemente, el mundo del motor ha sido testigo de intentos para batir la mayor velocidad alcanzada siendo arrastrado o conduciendo de la misma forma que Vero.

jonatan vero, record El bombero reconoció que el fuego no le da miedo, es su pasión.

Para Vero esta es la culminación de un logro que lleva construyendo prácticamente desde su infancia. Según contó en una entrevista con el Washington Post, su pasión por el fuego comenzó cuando estudiaba el comportamiento de las llamas al quemar autos y aviones de juguete.

“No me da miedo el fuego, me encanta. Es una pasión para mí”, reconoció. A los 18 se convirtió en bombero, lo que le abrió la puerta al lado “oscuro” de las llamas.

La preparación

Para quebrar esas marcas, el bombero se entrenó durante tres meses, y estuvo acompañado de sus hijos de 6 y 3 años en la pista al momento de intentar romper el récord. Una vez que finalizó su corrida, un grupo de personas corrió a apagar su traje con extintores.

Finalizada la prueba, y ya con el reconocimiento de poseer este récord, Vero confesó que sufrió algunas quemaduras en su espalda y muslos, pero sanaron pocos días más tarde. "Estoy preparado para romper más récords de este tipo", confesó el bombero.