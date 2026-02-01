El bombero que se adueñó de un récord insólito: corrió más de 200 metros prendido fuego

El ser humano siempre ha sentido una fascinación magnética por lo prohibido, y nada representa mejor ese límite que el fuego. Así lo ha representado el bombero francés, Jonatan Vero, quien se adjudicó recientemente un récord insólito y un poco riesgoso.
Vero, quien irónicamente dedica su vida a combatir incendios, demostró a finales del año 2023 que el control mental es tan crucial como el traje de protección. y rompió un récord.
El bombero que corrió más de 200 metros prendido fuego
El francés Jonathan Vero marcó un hito en Haubourdin al correr 272,25 metros completamente envuelto en llamas. Su hazaña no solo destacó por la distancia, sino por la velocidad: un sprint de 100 metros en solo 17 segundos.
Si correr en llamas parece una locura, hacerlo sobre una motocicleta eleva el riesgo a un nivel exponencial, al mejor estilo Ghost Rider. Recientemente, el mundo del motor ha sido testigo de intentos para batir la mayor velocidad alcanzada siendo arrastrado o conduciendo de la misma forma que Vero.
Para Vero esta es la culminación de un logro que lleva construyendo prácticamente desde su infancia. Según contó en una entrevista con el Washington Post, su pasión por el fuego comenzó cuando estudiaba el comportamiento de las llamas al quemar autos y aviones de juguete.
“No me da miedo el fuego, me encanta. Es una pasión para mí”, reconoció. A los 18 se convirtió en bombero, lo que le abrió la puerta al lado “oscuro” de las llamas.
La preparación
Para quebrar esas marcas, el bombero se entrenó durante tres meses, y estuvo acompañado de sus hijos de 6 y 3 años en la pista al momento de intentar romper el récord. Una vez que finalizó su corrida, un grupo de personas corrió a apagar su traje con extintores.
Finalizada la prueba, y ya con el reconocimiento de poseer este récord, Vero confesó que sufrió algunas quemaduras en su espalda y muslos, pero sanaron pocos días más tarde. "Estoy preparado para romper más récords de este tipo", confesó el bombero.