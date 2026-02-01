Torneo Apertura: el insólito y polémico final entre Barracas Central y Deportivo Riestra

Barracas Central consiguió un polémico empate 1-1 ante Deportivo Riestra como local en un partido correspondiente a la 3ra fecha del Torneo Apertura.
Barracas Central consiguió un polémico empate 1-1 ante Deportivo Riestra como local en un partido correspondiente a la 3ra fecha del Torneo Apertura.
El gol del encuentro de la visita lo convirtió el delantero Antony Alonso, a los 24' del primer tiempo, mientras que Rodrigo Insúa igualó el encuentro desde el punto penal, a los 59’ del complemento.
Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y continúan sin sumar de a tres en el campeonato. El “Malevo” jugará el jueves con Maipú por la Copa Argentina y luego deberá medirse como visitante ante Estudiantes de La Plata, el lunes 9 de febrero desde las 19:15. En tanto, los comandados por Rubén Insúa recibirán a Gimnasia La Plata, el mismo día a las 17:00.
En un primer tiempo con pocas emociones, Deportivo Riestra fue más eficaz a la hora de atacar y abrió el marcador en la primera y única vez que pateó al arco defendido por Marcelo Miño por medio de Antony Alonso.
La polémica llegó en los instantes finales cuando el árbitro Bruno Amiconi había sancionado penal para Riestra, pero la participación del VAR comandado por Héctor Paletta hizo que el juez principal observe una mano en el área contraria por lo que anuló su decisión y le otorgó la pena máxima a Barracas.
Tras largas deliberaciones, Rodrigo Insúa fue el encargado de ejecutar el disparo e igualar el partido 1-1.