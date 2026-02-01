Torneo Apertura: el insólito y polémico final entre Barracas Central y Deportivo Riestra

El gol del encuentro de la visita lo convirtió el delantero Antony Alonso, a los 24' del primer tiempo, mientras que Rodrigo Insúa igualó el encuentro desde el punto penal, a los 59’ del complemento.

Fue empate entre Barracas y Riestra en el Torneo Apertura.

Con este resultado, ambos equipos se repartieron los puntos y continúan sin sumar de a tres en el campeonato. El “Malevo” jugará el jueves con Maipú por la Copa Argentina y luego deberá medirse como visitante ante Estudiantes de La Plata, el lunes 9 de febrero desde las 19:15. En tanto, los comandados por Rubén Insúa recibirán a Gimnasia La Plata, el mismo día a las 17:00.