Abierto de Australia: Elena Rybakina venció a la N°1 Aryna Sabalenka y es la nueva reina de Melbourne

Sin embargo, la número 1 del mundo no se entregó. En el segundo set, Sabalenka ajustó sus devoluciones y aprovechó su oportunidad en el décimo game: quebró el saque de la kazaja para ganar el parcial 6-4 y forzar la definición al set definitivo.

En el tercer, y último set, el panorama parecía sentenciado a favor de la bielorrusa, quien rápidamente se colocó 3-0 arriba con un nuevo quiebre. Pero Rybakina sacó a relucir una fortaleza mental inquebrantable: ganó cinco games consecutivos para dar vuelta la historia y ponerse 5-3. Finalmente, con su servicio, selló el 6-4 definitivo para consagrarse campeona del Abierto de Australia.

El camino hacia el título del Abierto de Australia

Lo de Rybakina en este torneo fue demoledor. Hasta la final, no había cedido ni un solo set en todo el certamen, dejando en el camino a rivales de la talla de:

Kaja Juvan y Varvara Gracheva.

Tereza Valentová y Elise Mertens (21°).

Iga Swiatek (2°) y Jessica Pegula (6°).

La frutilla del postre en Melbourne: Alcaraz vs. Djokovic

La acción en Melbourne Park culminará este domingo con la esperadísima final masculina. Carlos Alcaraz (1°) y Novak Djokovic se enfrentarán en un duelo histórico por el trofeo y el número 1 del mundo. El partido está programado para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.