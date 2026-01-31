Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
Abierto de Australia: Elena Rybakina venció a la N°1 Aryna Sabalenka y es la nueva reina de Melbourne

Elena Rybakina se tomó revancha de la final de 2023 y conquistó el Abierto de Australia tras una batalla épica ante Aryna Sabalenka

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Elena Rybakina se tomó revancha y conquistó su primer Abierto de Australia.﻿

Elena Rybakina (5°) dio el gran golpe este sábado al quedarse con el título en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. En una final épica, la kazaja se impuso ante la bielorrusa y actual número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4, tras dos horas y 18 minutos de juego.

Con esta victoria no solo levanta su segundo trofeo de "Major" (tras Wimbledon 2022), sino que además concreta una revancha personal: en 2023, esta misma rival le había arrebatado el título en Melbourne en una definición similar. Ahora, la mujer de 26 años escalará a partir del lunes hasta el tercer puesto del ranking WTA.

Elena Rybakina
Elena Rybakina se convirti&oacute; en la reina del Abierto de Australia 2026.

Rybakina venció a Sabalenka con una remontada de película

El encuentro en el Rod Laver Arena comenzó con Rybakina sumamente enfocada. Consiguió un quiebre de servicio en el primer game del partido que resultó decisivo; le bastó con mantener la solidez de su saque para administrar la ventaja y cerrar la primera manga por 6-4.

Sin embargo, la número 1 del mundo no se entregó. En el segundo set, Sabalenka ajustó sus devoluciones y aprovechó su oportunidad en el décimo game: quebró el saque de la kazaja para ganar el parcial 6-4 y forzar la definición al set definitivo.

En el tercer, y último set, el panorama parecía sentenciado a favor de la bielorrusa, quien rápidamente se colocó 3-0 arriba con un nuevo quiebre. Pero Rybakina sacó a relucir una fortaleza mental inquebrantable: ganó cinco games consecutivos para dar vuelta la historia y ponerse 5-3. Finalmente, con su servicio, selló el 6-4 definitivo para consagrarse campeona del Abierto de Australia.

El camino hacia el título del Abierto de Australia

Lo de Rybakina en este torneo fue demoledor. Hasta la final, no había cedido ni un solo set en todo el certamen, dejando en el camino a rivales de la talla de:

  • Kaja Juvan y Varvara Gracheva.

  • Tereza Valentová y Elise Mertens (21°).

  • Iga Swiatek (2°) y Jessica Pegula (6°).

La frutilla del postre en Melbourne: Alcaraz vs. Djokovic

La acción en Melbourne Park culminará este domingo con la esperadísima final masculina. Carlos Alcaraz (1°) y Novak Djokovic se enfrentarán en un duelo histórico por el trofeo y el número 1 del mundo. El partido está programado para las 5:30 de la mañana (hora de Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.

