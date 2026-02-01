Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el mismo rival ante que perdió la final por el ascenso en 2023.
Se conocieron los detalles de la venta de entradas del encuentro entre el Deportivo Maipú y Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El encuentro entre el Cruzado y el Malevo se jugará próximo jueves 5 de febrero a las 19 en el Estadio Ciudad de Caseros, en Buenos Aires.
Será el debut oficial en la temporada para el equipo de Alexis Matteo ya que su estreno en la Primera Nacional será el sábado 14 a las 18 ante Agropecuario, en condición de visitante.
La organización de la Copa Argentina informó que los simpatizantes del Deportivo Maipú podrán adquirir sus entradas este martes 3 de febrero, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Omar Higinio Sperdutti, en calle Vergara 180.
Para los hinchas de Deportivo Riestra los tickets se venderán en su estadio el miércoles 4 de febrero de 11 a 18.
Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.