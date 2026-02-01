Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Se conocieron los detalles de la venta de entradas del encuentro entre el Deportivo Maipú y Riestra por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Omar Romero
Deportivo Maipú este jueves tendrá su estreno en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra.

Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, el mismo rival ante que perdió la final por el ascenso en 2023.

El encuentro entre el Cruzado y el Malevo se jugará próximo jueves 5 de febrero a las 19 en el Estadio Ciudad de Caseros, en Buenos Aires.

maipu 5
Deportivo Maipú este jueves tendrá acción en la Copa Argentina ante Deportivo Riestra en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires.

Será el debut oficial en la temporada para el equipo de Alexis Matteo ya que su estreno en la Primera Nacional será el sábado 14 a las 18 ante Agropecuario, en condición de visitante.

Cómo conseguir las entradas para Deportivo Maipú vs. Riestra

La organización de la Copa Argentina informó que los simpatizantes del Deportivo Maipú podrán adquirir sus entradas este martes 3 de febrero, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Omar Higinio Sperdutti, en calle Vergara 180.

Hinchada Deportivo Maipú
Los hinchas del Deportivo Maipú están ansiosos de ver a su equipo.

Para los hinchas de Deportivo Riestra los tickets se venderán en su estadio el miércoles 4 de febrero de 11 a 18.

Los precios de las entradas para ver al Deportivo Maipú por Copa Argentina

  • Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
  • Popular: $50.000.
  • Platea: $70.000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.

Los futbolistas que renovaron en el Cruzado

  • Juan Pablo de la Reta (2027)
  • Juan Manuel Sánchez (2027)
  • Franco Saccone (2028)
  • Juan Cruz Arno (2028)
  • Mirko Bonfigli (2027)
  • Arón Agüero (2027)
  • Tomás Silva (2027)
  • Luciano Arnijas (2027)
  • Agustín Gaitán (2027)
  • Nahuel Galardi (2028)
  • Agustín Leiva (2027)
  • Matías Viguet (2027)
  • Gastón Mansilla (2027)
  • Santiago Paulini (2027)
  • Lucas Faggioli (2027)

Los refuerzos del Deportivo Maipú

  • Agustín Pavón (arquero)
  • Luciano Peraggini (arquero)
  • Nicolás Sánchez (defensor)
  • Juan Pablo Gobetto (volante)
  • Fausto Montero (volante)
  • Mateo Ortale (volante)
  • Luis Rivarola (delantero)
  • Juan Cruz Giacone (delantero)

