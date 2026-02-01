Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Cómo conseguir las entradas para Deportivo Maipú vs. Riestra

La organización de la Copa Argentina informó que los simpatizantes del Deportivo Maipú podrán adquirir sus entradas este martes 3 de febrero, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Omar Higinio Sperdutti, en calle Vergara 180.

Para los hinchas de Deportivo Riestra los tickets se venderán en su estadio el miércoles 4 de febrero de 11 a 18.

Los precios de las entradas para ver al Deportivo Maipú por Copa Argentina

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea: $70.000.

Desde la organización de la Copa Argentina comunicaron que las entradas que se adquieren en las diferentes boleterías se pueden abonar con diferentes métodos de pago (efectivo o tarjeta de débito), además todas las taquillas cuentan con PosNet.

Los futbolistas que renovaron en el Cruzado

Juan Pablo de la Reta (2027)

Juan Manuel Sánchez (2027)

Franco Saccone (2028)

Juan Cruz Arno (2028)

Mirko Bonfigli (2027)

Arón Agüero (2027)

Tomás Silva (2027)

Luciano Arnijas (2027)

Agustín Gaitán (2027)

Nahuel Galardi (2028)

Agustín Leiva (2027)

Matías Viguet (2027)

Gastón Mansilla (2027)

Santiago Paulini (2027)

Lucas Faggioli (2027)

Los refuerzos del Deportivo Maipú