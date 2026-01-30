El once que prepara Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para enfrentar a Sarmiento

Con el puntaje perfecto, la Lepra de Alfredo Berti se predispone a seguir por la misma senda cuando el martes enfrente a Sarmiento de Junín, en el Bautista Gargantini, por la tercera fecha del Apertura.

Independiente Rivadavia quiere seguir por la senda del triunfo ante Sarmiento de Junín en el Torneo Apertura.

La expectativa el martes está puesta en el retorno de Sebastián Villa. El colombiano se sumó a los entrenamientos luego de su receso y, desde hace unos días, intensifica la puesta a punto para volver al equipo titular de Independiente Rivadavia. La duda es si formará parte de la nómina de cara al encuentro ante el Verdolaga.