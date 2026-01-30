Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
El once que prepara Alfredo Berti en Independiente Rivadavia para enfrentar a Sarmiento

Alfredo Berti planea el equipo titular de Independiente Rivadavia para enfrentar a Sarmiento por la fecha 3 del Torneo Apertura. La gran duda: Sebastián Villa

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia comenzó el 2026 de una manera espectacular. Superó los 32avos de final de la Copa Argentina luego de vencer a Estudiantes de Buenos Aires, y cosechó dos victorias al hilo en el Torneo Apertura ante Atlético Tucumán y Huracán de Parque Patricios.

Con el puntaje perfecto, la Lepra de Alfredo Berti se predispone a seguir por la misma senda cuando el martes enfrente a Sarmiento de Junín, en el Bautista Gargantini, por la tercera fecha del Apertura.

independiente rivadavia vs huracan
Independiente Rivadavia quiere seguir por la senda del triunfo ante Sarmiento de Junín en el Torneo Apertura.

La expectativa el martes está puesta en el retorno de Sebastián Villa. El colombiano se sumó a los entrenamientos luego de su receso y, desde hace unos días, intensifica la puesta a punto para volver al equipo titular de Independiente Rivadavia. La duda es si formará parte de la nómina de cara al encuentro ante el Verdolaga.

Este sábado, la Lepra hará una práctica formal de fútbol y allí se despejarán algunas dudas en cuanto al panorama actual. De no mediar inconvenientes, Alfredo Berti mantendrá el equipo que venció a Huracán de Parque Patricios en la fecha pasada. Aunque, si el DT considera que Villa está óptimo, lo sumará al colombiano a la nómina de concentrados y sus chances de estar correrán con altas posibilidades.

En caso de darse este último escenario, y teniendo en cuenta la línea de cinco defensores que viene utilizando Alfredo Berti en los últimos cotejos, el candidato a salir en el sector ofensivo de la Lepra sería Gonzalo Ríos. El ex Banfield viene tienendo un gran rendimiento pero podría ser una posibilidad su salida del equipo titular de estar al 100% Sebastián Villa.

Sebastián Villa
Sebastián Villa podría regresar a la nómina de convocados para el partido entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín.

La probable formación de Independiente Rivadavia para enfrentar a Sarmiento de Junín

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos o Sebastián Villa; Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora: 21.15, martes 3 de febrero

