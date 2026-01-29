Alfredo Berti al gobierno, Sebastián Villa al poder: Independiente Rivadavia y su fuego ofensivo

A ese abanico se le agregaron más opciones para un Alfredo Berti que terminó pipón: Gonzalo Ríos volvió renovado y apareció una vieja (y rebelde debilidad) como Luis Sequeira más las apuestas por Bautista Dadín (el pibe que River Plate blindó por 100 palos verdes) y la del juvenil Riep.

El lindo dilema de Alfredo Berti con la vuelta de Sebastián Villa

Sería injusto ponerle dolor de cabeza al falso problema que tiene por delante Alfredo Berti. El término dolor no aplica ni con doble sentido, porque para cualquier entrenador, contar con tantas variantes siempre es bienvenido.

El tema en cuestión es donde encajan tantas piezas, teniendo solo once casilleros para iniciar los partidos. El entrenador se mostró conforme con el dibujo 3-5-2 de tres centrales y dos carrileros, y en esa pizarra, los nombres de ofensiva se reducen.

gonzalo ríos independiente rivadavia Gonzalo Ríos retornó con todo pero pelea por un lugar.

Bolcato, Costa, Villalba, Studer, Osella, Bottari, Florentín, Elordi podrían formar la estructura defensiva, el tema es que quedan solo 3 puestos para la abundancia del ataque. Con Sebastián Villa intocable y Arce lesionado, los dos lugares restantes podrían ser para Fernández y Ríos, sacrificando la referencia de área.

Si Alfredo Berti elige jugar con un 9 como Sartori (o Arce cuando se recupere) acá las opciones se bifurcan: o sale Ríos y y retrocede a Fernández a la zona de creación (lo hizo mucho en el segundo semestre) o sacrifica un central (Costa) para armar línea de 4 con Osella, Villalba, Studer, Elordi más Bottari, Florentín, Ríos, Fernández, Villa y Sartori (Arce).

¿Dónde encaja Luis Sequeira en el nuevo Independiente Rivadavia?

Sabida es la calidad que tiene Luis Sequeira, ahora bien, sus cortocircuitos con Alfredo Berti por sus berrinches le abrieron la puerta de salida. Cumplido el indulto y sentenciado su retorno, hoy el creativo arranca de atrás y puede ser una gran opción para manejar los partidos cuando el juego lo requiera, principalmente con resultado a favor.

Lo bueno es que Sequeira puede darle la pausa a un equipo que a veces se pasa de revoluciones, aunque nobleza obliga, el estilo de este equipo de Alfredo Berti es directo, aprovechando la velocidad en las transiciones defensa-ataque de Fernández, Ríos, Villa y hasta Sartori.