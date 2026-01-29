Marcelino Moreno brilló y Lanús es uno de los líderes en el Torneo Apertura

El Tatengue, que contó con el mendocino Franco Fragapane, tiene solo un punto y el lunes 2 a las 22 será local frente a Gimnasia y Esgrima, mientras que Lanús visitará el martes 3 a las 21.15 a Instituto.

Tigre no pudo con Belgrano

Tigre dejó pasar la chance de ser puntero al empatar 1 a 1 con Belgrano, en Córdoba.

David Romero marcó el gol del conjunto dirigido por Diego Dabove que tuvo como titular al mendocino Bruno Leyes y el empate del local lo marcó Lautaro Gutiérrez.

Ganó Defensa y Justicia

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato al imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, como visitante, gracias a un golazo de Rubén Botta.

El equipo dirigido por Mariano Soso se llevó 3 puntos valiosos en un escenario que hasta la temporada pasada se mostraba como un reducto difícil para los visitantes.