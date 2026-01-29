Marcelino Moreno brilló y Lanús es uno de los líderes en el Torneo Apertura

Lanús, con otra gran actuación de Marcelino Moreno, le ganó 2 a 1 a Unión de Santa Fe y es uno de los equipos que tiene puntaje ideal tras jugarse las dos primeras fechas del Torneo Apertura 2026.
Lanús, con otra gran actuación de Marcelino Moreno, le ganó 2 a 1 a Unión de Santa Fe y es uno de los equipos que tiene puntaje ideal tras jugarse las dos primeras fechas del Torneo Apertura 2026.
El mendocino marcó el segundo gol a los 11' del complemento y fue figura del Granate que se había puesto en ventaja a través de Ramiro Carrera, en el cierre de la primera parte.
En el Sur del Gran Buenos Aires, Unión se quedó con 10 jugadores a los 45' cuando Espinoza, a instancias del VAR, expulsó a Valentín Fascendini. De todos modos pudo descontar a los 20' de la segunda parte a través de Cristian Tarragona.
El Tatengue, que contó con el mendocino Franco Fragapane, tiene solo un punto y el lunes 2 a las 22 será local frente a Gimnasia y Esgrima, mientras que Lanús visitará el martes 3 a las 21.15 a Instituto.
Tigre dejó pasar la chance de ser puntero al empatar 1 a 1 con Belgrano, en Córdoba.
David Romero marcó el gol del conjunto dirigido por Diego Dabove que tuvo como titular al mendocino Bruno Leyes y el empate del local lo marcó Lautaro Gutiérrez.
Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato al imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, como visitante, gracias a un golazo de Rubén Botta.
El equipo dirigido por Mariano Soso se llevó 3 puntos valiosos en un escenario que hasta la temporada pasada se mostraba como un reducto difícil para los visitantes.