El día que un toro entró a un ascensor: una de las muertes más absurdas en la historia

El animal, desorientado y enfurecido por el ruido del tráfico y el asfalto, comenzó una carrera frenética por la vía pública, sembrando el pánico entre los transeúntes.

Mientras el caos reinaba en la calle, dentro de un edificio de oficinas cercano, un hombre, de identidad ligada a la tragedia, tomaba el ascensor para descender a la planta baja. Sin embargo, no sabía que la muerte lo acechaba.

En el preciso instante en que el ascensor llegó a la planta baja y sus puertas se deslizaron para abrirse, el toro, que buscaba refugio de la persecución policial y ciudadana, entró a toda velocidad al vestíbulo del edificio.

La coincidencia fue matemática y mortal: el toro se encontró de frente con las puertas abriéndose y, en su embestida, ingresó directamente a la pequeña cabina del ascensor.

El hombre atrapado no tuvo escapatoria. El espacio reducido convirtió el encuentro en una escena brutal. El animal, en su desesperación por salir del encierro, atacó al ocupante del ascensor, provocándole heridas mortales en cuestión de segundos.

Historia conocida en Colombia

Hoy en día, este suceso forma parte del folclore oscuro de la ciudad, citado frecuentemente en las crónicas policiales de Felipe González Toledo y recordado como la prueba definitiva de que, a veces, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede resultar fatal.

Este caso, rescatado recientemente por investigadores de la historia urbana de Bogotá como Pao Pineda, nos recuerda la fragilidad de la vida, con situaciones que pueden parecer sacadas de la ciencia ficción.