Descubrimiento arqueológico: una ciudad romana perdida en España

ciudad perdida Los arqueólogos siguen intentando dar con la naturaleza del descubrimiento.

Las evidencias materiales encontradas en el sitio respaldan la relevancia de este descubrimiento en España. Los arqueólogos localizaron fragmentos de tegulae, que eran tejas de alta calidad técnica, y restos de ánforas destinadas al comercio. Estos elementos demuestran que los habitantes poseían un nivel adquisitivo elevado y mantenían vínculos estrechos con otras regiones dominadas por Roma. La presencia de vajilla fina sugiere una actividad social y económica propia de una ciudad con funciones administrativas y políticas en la isla.

Continuidad histórica

El yacimiento de Son Fornés destaca por ofrecer una secuencia histórica que abarca casi 2.000 años. Desde los tiempos de la cultura talayótica hasta la integración plena en el mundo clásico, el lugar experimentó transformaciones profundas. La conquista de las Baleares por el general Quinto Cecilio Metelo en el año 123 a.C. marcó el inicio de este proceso de romanización, donde los antiguos poblados se reorganizaron bajo los estándares de la administración imperial.

La confirmación de este descubrimiento permitiría rediseñar el mapa de las comunicaciones y el control territorial de Roma en la zona central de la isla. Hasta la fecha, los historiadores barajaron ubicaciones alternativas en municipios como Petra o Felanitx sin obtener pruebas concluyentes. Este hallazgo en la zona de Montuïri posiciona a la actual España como un referente en la recuperación de patrimonio urbano de la época imperial, aportando datos inéditos sobre cómo se gestionaban los impuestos y el orden público en las provincias insulares.

El futuro de las investigaciones se centrará en localizar el foro y los edificios públicos principales del recinto. Los expertos planearon nuevas intervenciones para determinar con exactitud si las ruinas corresponden definitivamente a Tucis. De confirmarse la hipótesis, el registro histórico de esta ciudad perdida recuperaría su lugar en la cronología de España tras siglos de absoluto silencio bajo la tierra mallorquina.