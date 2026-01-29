Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona identificó restos arquitectónicos de gran envergadura en el yacimiento de Son Fornés, en el municipio de Montuïri. Este hallazgo constituye un descubrimiento fundamental para la arqueología de España, ya que las estructuras encontradas apuntan a la existencia de una antigua ciudad vinculada al Imperio de Roma.
Descubrimiento arqueológico: una ciudad romana perdida en España
El reciente descubrimiento de estructuras de gran escala en Mallorca sugiere la ubicación de una ciudad de Roma que permaneció oculta durante siglos en España.
Las dimensiones y la planificación del asentamiento indican que no se trató de un simple núcleo rural, sino de un centro urbano organizado.
El enigma de la ciudad de Roma en el centro de Mallorca
Los especialistas consideran que este enclave podría corresponder a Tucis o Guium, dos poblaciones que el autor Plinio el Viejo mencionó en sus textos pero que nunca aparecieron de forma oficial. El grupo de investigación Arqueología Social Mediterránea trabajó en este sector durante dos décadas, aunque los resultados de la última campaña elevaron el interés científico a un nivel superior. La superficie excavada alcanza los 5.000 metros cuadrados, un tamaño similar al del Museo Es Baluard de Palma, lo que refuerza la teoría de un asentamiento jerarquizado.
Las evidencias materiales encontradas en el sitio respaldan la relevancia de este descubrimiento en España. Los arqueólogos localizaron fragmentos de tegulae, que eran tejas de alta calidad técnica, y restos de ánforas destinadas al comercio. Estos elementos demuestran que los habitantes poseían un nivel adquisitivo elevado y mantenían vínculos estrechos con otras regiones dominadas por Roma. La presencia de vajilla fina sugiere una actividad social y económica propia de una ciudad con funciones administrativas y políticas en la isla.
Continuidad histórica
El yacimiento de Son Fornés destaca por ofrecer una secuencia histórica que abarca casi 2.000 años. Desde los tiempos de la cultura talayótica hasta la integración plena en el mundo clásico, el lugar experimentó transformaciones profundas. La conquista de las Baleares por el general Quinto Cecilio Metelo en el año 123 a.C. marcó el inicio de este proceso de romanización, donde los antiguos poblados se reorganizaron bajo los estándares de la administración imperial.
La confirmación de este descubrimiento permitiría rediseñar el mapa de las comunicaciones y el control territorial de Roma en la zona central de la isla. Hasta la fecha, los historiadores barajaron ubicaciones alternativas en municipios como Petra o Felanitx sin obtener pruebas concluyentes. Este hallazgo en la zona de Montuïri posiciona a la actual España como un referente en la recuperación de patrimonio urbano de la época imperial, aportando datos inéditos sobre cómo se gestionaban los impuestos y el orden público en las provincias insulares.
El futuro de las investigaciones se centrará en localizar el foro y los edificios públicos principales del recinto. Los expertos planearon nuevas intervenciones para determinar con exactitud si las ruinas corresponden definitivamente a Tucis. De confirmarse la hipótesis, el registro histórico de esta ciudad perdida recuperaría su lugar en la cronología de España tras siglos de absoluto silencio bajo la tierra mallorquina.