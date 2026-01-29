Europa League: Aston Villa lo dio vuelta y se clasificó segundo a los octavos de final

Embed - ASISTENCIA DE BUENDÍA EN LA INCREÍBLE REMONTADA DEL VILLA | Aston Villa 3-2 Salzburgo | RESUMEN

Detrás de los punteros, con 19 unidades, quedó el Midtjylland danés tras su victoria 2 a 0 ante el Dinamo Zagreb y más atrás, con 17 unidades, se clasificó un lote de 4 equipos: Betis, Porto, Braga y Friburgo.

Betis, sin el lesionado Lo Celso, superó 2 a 1 al Feyenoord; Porto, con Alan Varela, le ganó 3 a 1 al Rangers; Braga empató sin goles con Go Ahead Eagles y Friburgo perdió 1 a 0 con Lille.

Roma a octavos y Panathinaikos a los playoffs

Finalmente, el último clasificado directamente a octavos de final fue la Roma que tuvo a Matías Soulé de titular y empató 1 a 1 en Atenas con el Panathinaikos.

El conjunto griego, sin la presencia de Santino Andina, terminó el puesto 20 gracias al gol del ex Boca Vicente Taborda.

Los otros resultados y los clasificados en la Europa League

Los otros resultados de este jueves fueron: Basel 0 - Vikctoria Plzen 1, Celtic 4 - Utrecht 2, Steaua Bucarest 1 - Fenerbahce 1, Estrella Roja 1 - Celta 1, Genk 2 - Malmoe 1, Ludogorets 1 - Niza 0, Maccabi Tel Avis 0 - Bologna 3, Nottingham Forest 4 - Ferencvaros 0, Sturm Graz 1 - Brann 0 y Stuttgart 3 - Young Boys 2.