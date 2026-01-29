Inicio Ovación Fútbol Europa League
Europa League

Europa League: Aston Villa lo dio vuelta y se clasificó segundo a los octavos de final

Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía de titulares, revirtió un 2 a 0 en contra ante el Salzburgo y se clasificó segundo en la fase liga de la Europa League.

Por UNO
Aston Villa se recuperó y ganó de local.

Aston Villa se recuperó y ganó de local.

Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía de titulares, revirtió un 2 a 0 en contra ante el Salzburgo y se clasificó segundo en la fase liga de la Europa League.

El conjunto dirigido por el francés Unai Emery ganó 3 a 2 con goles de Morgan Rogers, Tyrone Mings y Jamaldeen Jimoh para llegar a 21 puntos y compartir el primer puesto.

buendia 1
Aston Villa es candidato en la Europa League.

Aston Villa es candidato en la Europa League.

El otro líder, primero por mejor diferencia de gol, fue el Lyon francés que no contó con Nicolás Tagliafico, pero batió 4 a 2 al PAOK de Grecia.

Embed - ASISTENCIA DE BUENDÍA EN LA INCREÍBLE REMONTADA DEL VILLA | Aston Villa 3-2 Salzburgo | RESUMEN

Detrás de los punteros, con 19 unidades, quedó el Midtjylland danés tras su victoria 2 a 0 ante el Dinamo Zagreb y más atrás, con 17 unidades, se clasificó un lote de 4 equipos: Betis, Porto, Braga y Friburgo.

Betis, sin el lesionado Lo Celso, superó 2 a 1 al Feyenoord; Porto, con Alan Varela, le ganó 3 a 1 al Rangers; Braga empató sin goles con Go Ahead Eagles y Friburgo perdió 1 a 0 con Lille.

Embed - ANTONY METIÓ EL GOL DE LA FECHA Y BETIS ESTÁ EN OCTAVOS | Betis 2-1 Feyenoord | RESUMEN

Roma a octavos y Panathinaikos a los playoffs

Finalmente, el último clasificado directamente a octavos de final fue la Roma que tuvo a Matías Soulé de titular y empató 1 a 1 en Atenas con el Panathinaikos.

El conjunto griego, sin la presencia de Santino Andina, terminó el puesto 20 gracias al gol del ex Boca Vicente Taborda.

Embed - GOL DE TABORDA Y EMPATE AGÓNICO DE ROMA PARA METERS ENTRE LOS 8 | Panathinaikos 1-1 Roma | RESUMEN

Los otros resultados y los clasificados en la Europa League

Los otros resultados de este jueves fueron: Basel 0 - Vikctoria Plzen 1, Celtic 4 - Utrecht 2, Steaua Bucarest 1 - Fenerbahce 1, Estrella Roja 1 - Celta 1, Genk 2 - Malmoe 1, Ludogorets 1 - Niza 0, Maccabi Tel Avis 0 - Bologna 3, Nottingham Forest 4 - Ferencvaros 0, Sturm Graz 1 - Brann 0 y Stuttgart 3 - Young Boys 2.

  • Clasificados a octavos de final: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.
  • Cabezas de serie para los playoffs: Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja y Celta.
  • No cabezas de serie para los playoffs: PAOK, Lillie, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas