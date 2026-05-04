Darío Franco tras el buen triunfo de Gimnasia y Esgrima: "No creo que el equipo esté en deuda"

"Fue un gran partido de los chicos teniendo en cuenta el rival y la propuesta que tuvimos, intentamos superarlo, en algunos momentos no fue así, pero estoy muy contento con la actitud de los muchachos, que se repusieron del gol que recibimos rápido, por momento defendimos muy atrás frente a un equipo que realmente nos superó en el juego", añadió.

Luego fue consultado a lo que espera del elenco mensana. "El objetivo sigue siendo mantener la categoría, hay que tener los pies bien en la tierra, firmes apoyados en el suelo y así el segundo semestre será más duro todavía. La razón del cambio de actitud fue plenamente de los futbolistas, que son los que llevan a cabo lo que se proponen. Hicimos una vuelta de página después del último partido que jugamos y nos enfocamos en tener una gran semana, que creo que la tuvimos", resumió.

Posteriormente habló de lo que viene para el equipo del Parque al decir: "Tendremos un descanso y a partir de mañana nosotros como cuerpo técnico con Joaquín (Sastre), que es el manager, empezaremos a diagramar los lugares de la pretemporada, la cantidad de días, los amistosos, los posibles refuerzos, lo que se hace como en este caso cuando hay un parate muy largo. Lo tenemos que aprovechar bien para que el primer partido que tengamos nos encuentre al cien por cien".

Embed

Luego no confirmó los puestos que necesita reforzar el equipo al decir: "Con respecto a las posiciones de los refuerzos que queremos no lo tengo definido".

También explicó por qué motivo salió Lencioni al decir: "La salida de Facundo se debió a que elegí a un jugador más de ataque, con otra característica, un delantero como Sabatini".

Además se refirió a la lesión de Armoa, "Blas tiene un dolor en el tobillo bastante fuerte, le duele mucho, de hecho tuvo que salir", admitió.

Qué dijo Darío Franco sobre el clásico que perdió Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

"No creo que el equipo esté en deuda, hoy terminó la primera rueda con una buena cantidad de puntos, hoy se entregó siendo por momentos superado. Siempre tratamos de ir a ganar el partido, el hecho de estar bastante tiempo en campo propio fue mérito del rival; no jugamos bien, se reconoce el buen juego del rival, pero nunca bajamos los brazos y fuimos demasiado contundentes", cerró.