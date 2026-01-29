Cómo usar el aire acondicionado sin pagar de más en la factura de luz: consejos efectivos

Esto es importante, ya que cada grado menos puede incrementar el recibo en tu factura de luz entre un 6% y un 8%. Para lograr el ahorro, es también efectivo el uso de tres tipos de modo:

Modo ECO: reduce la potencia del compresor, ideal para mantener el confort con un consumo mínimo a largo plazo.

Modo Sleep: perfecto para la noche, ya que eleva gradualmente la temperatura para adaptarse a la caída de calor corporal.

Modo Dry: si vives en zonas con mucha humedad, este modo reduce el bochorno sin necesidad de enfriar tanto el aire.

Un aire acondicionado con filtros sucios consume hasta un 10% más de energía al obstruir el flujo de aire. Limpiarlos una vez al mes es la forma más sencilla de garantizar que el motor no se esfuerce de más.

aire acondicionado, ahorro El modo ahorro, uno de los modos más utilizados.

El cierre de puertas y ventanas en casa también es efectivo. Por ejemplo, usar cortinas blackout o persianas durante las horas de mayor radiación solar ayuda a reducir la carga térmica de la habitación, permitiendo que el equipo trabaje menos.

Por otro lado, combinar el aire acondicionado con un ventilador ayuda a circular el aire frío de forma homogénea. Esto permite subir el termostato un par de grados sin perder la sensación de frescor, ahorrando hasta un 20% en consumo.

Efecto rebote, el error más común al usar el aire acondicionado

En contrapartida con lo planteado, tienes que saber que el denominado "efecto rebote" es uno de los errores más comunes a la hora de usar el aire acondicionado.

Apagar y encender el equipo constantemente para "ahorrar" es un error común. Si vas a salir de la habitación por menos de 20 minutos, es más eficiente dejarlo encendido a una temperatura moderada.

Si tu equipo es antiguo, considera renovarlo. Los modelos con tecnología Inverter regulan la velocidad del motor de forma constante en lugar de arrancar y frenar, lo que puede suponer un ahorro de hasta el 50%.