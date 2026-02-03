Cuti Romero fue muy crítico con la dirigencia del Tottenham: se irá en el próximo mercado de pases

Además se supo que Real Madrid podría ofertar hasta 100 millones de euros por el cordobés, aunque todavía no hay nada oficial e incluso recibió propuestas de la liga de Arabia Saudita.

Cristian Cuti Romero, que jugó solo 45 minutos, luego lanzó un duro mensaje contra la dirigencia por la falta de futbolistas en el plantel.

El defensor argentino felicitó a sus compañeros por el esfuerzo realizado y dejó una frase contundente en las redes sociales.

El contundente mensaje de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham

“Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble pero cierto y vergonzoso”, dijo.

cuti-romero-redes

“Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos. Todo lo que queda es agradecerles a ustedes y a los fans por apoyarnos siempre”, concluyó el ex jugador de Belgrano de Córdoba.