El sentido mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro fallecido en un accidente

La delegación arbitral, compuesta por cuatro integrantes y perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa (Leguizamón era el cuaro árbitro), volvía de La Pampa luego de haber dirigido el domingo el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti, por el Torneo Regional Federal Amateur. Del ganador de esa final saldrá el rival de la serie entre FADEP y Estudiantes de San Luis.

El sentido mensaje de Emanuel Leguizamón en las redes

"Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivos… me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no. Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida", dijo Micaela Palavecino en sus redes sociales.

emanuel-leguizamon-aribitro-fallecido Emanuel Leguizamón sufrió un trágico accidente.

"Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa. Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir. Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos", añadió.

“Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido. Aprendimos tanto juntos y nos quedaron tantos sueños por la mitad… solo deseo volver a encontrarnos y fundirnos en ese abrazo en el que tanto te gustaba apretujarme. Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre“, culminó.