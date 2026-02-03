El sentido mensaje de la novia de Emanuel Leguizamón, el árbitro fallecido en un accidente

El árbitro de 24 años Emanuel Leguizamón, quien murió en un accidente automovilístico en Santa Cruz, entristeció al fútbol argentino. Su novia le dedicó un desgarrador mensaje
Leguizamón no resistió a las graves heridas que sufrió en un accidente automovilístico ocurrido cuando volvía de dirigir un partido en Santa Cruz y falleció el pasado lunes.
El accidente donde murió Leguizamón fue cerca del mediodía del lunes en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3.
La delegación arbitral, compuesta por cuatro integrantes y perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa (Leguizamón era el cuaro árbitro), volvía de La Pampa luego de haber dirigido el domingo el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti, por el Torneo Regional Federal Amateur. Del ganador de esa final saldrá el rival de la serie entre FADEP y Estudiantes de San Luis.
"Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivos… me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no. Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida", dijo Micaela Palavecino en sus redes sociales.
"Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa. Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir. Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos", añadió.
“Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido. Aprendimos tanto juntos y nos quedaron tantos sueños por la mitad… solo deseo volver a encontrarnos y fundirnos en ese abrazo en el que tanto te gustaba apretujarme. Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre“, culminó.