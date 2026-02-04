Netflix está ardiendo con una serie de 10 capítulos de deseo prohibido y mucho drama

La serie de 2025, un fenómeno en todo el mundo y dueña de una trama con escenas dramáticas y subidas de tono, llegó al éxito gracias a la notable actuación de todo su reparto, liderado por Zuria Vega, Erik Hayser y Andrés Baida.

La trama se pasea por la historia de una mujer que está cansada de su abusivo esposo y la pasa bastante mal. Pero todo cambia cuando la protagonista conoce a alguien inesperado, cambiándolo todo, ¿para bien o para mal?