Series de crímenes hay muchas, pero Netflix se ha encargado de resucitar una de esas producciones que se encargan de mostrar otra faceta. Si bien, nunca fue de las series más populares, sí tuvo un público tan cautivo que llegó a tener 12 temporadas. Se trata de Bones.
La serie de Netflix que muestra los crímenes desde otro lugar
Netflix resucitó una de las mejores series de las últimas décadas e introdujo una producción que fue toda una sensación
Esta serie que recientemente incorporó Netflix a su catálogo es una serie policial, pero en la que la resolución de los crímenes no depende de un investigador, sino de un equipo de antropólogos forenses que llega hasta donde es imposible llegar para detectives comunes.
De qué se trata Bones, la serie de Netflix
Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de antropólogos forenses y de un detective del FBI que se encargan de resolver crímenes a través de la investigación forense.
Es justamente la alianza entre el agente especial del FBI y la jefa del equipo de antropología la que se encarga de llevar cada situación. El primero aportando la técnica de investigación criminal y la segunda con sus conocimientos científicos y antropológicos. De esa manera logran resolver asesinatos y otros tipos de crímenes a través del examen de restos humanos.
En paralelo, la serie de Netflix también narra la historia que va surgiendo entre ambos personajes, en la que ambos se van acercando a pesar de sus diferencias y creencias. Esta serie también se caracteriza por su humor negro, además de la resolución de crímenes desde otro lugar.
Bones, la serie de Netflix, tiene 12 temporadas, todas disponibles en la plataforma, con un total de 246 capítulos.
Reparto de Bones, la serie de Netflix
- Emily Deschanel: Temperance "Bones" Brennan
- David Boreanaz: Seeley Booth
- Michaela Conlin: Angela Montenegro
- T.J. Thyne: Jack Hodgins
- Eric Millegan: Zack Addy
- Tamara Taylor: Camille Saroyan
- John Francis Daley: Lance Sweets
- John Boyd: James Aubrey