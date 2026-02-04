La serie de Netflix que muestra los crímenes desde otro lugar

Es justamente la alianza entre el agente especial del FBI y la jefa del equipo de antropología la que se encarga de llevar cada situación. El primero aportando la técnica de investigación criminal y la segunda con sus conocimientos científicos y antropológicos. De esa manera logran resolver asesinatos y otros tipos de crímenes a través del examen de restos humanos.

En paralelo, la serie de Netflix también narra la historia que va surgiendo entre ambos personajes, en la que ambos se van acercando a pesar de sus diferencias y creencias. Esta serie también se caracteriza por su humor negro, además de la resolución de crímenes desde otro lugar.

Bones, la serie de Netflix, tiene 12 temporadas, todas disponibles en la plataforma, con un total de 246 capítulos.

bones serie

Reparto de Bones, la serie de Netflix