El caso de Jeffrey Epstein sigue manteniendo en vilo a todo el mundo. El magnate construyó una red de relaciones con enorme influencia política y social, y consiguió al menos a 1.000 niñas y mujeres menores que fueron objeto de violaciones y violencia sexual repetidas por él y sus asociados.
Caso Jeffrey Epstein: cuáles son los mejores documentales para entender la red de tráfico de menores que manejaba
Si quieres entender mejor el caso de Jeffrey Epstein, estos son los mejores documentales que están disponibles en streaming
Son muchas las celebridades y personalidades del mundo de la política que formaron parte de esta red de tráfico de menores, como es el caso del príncipe Andrés, uno de los hijos de la Reina Isabel II.
¿Qué documentales sobre el caso Jeffrey Epstein se pueden ver en las plataformas de streaming?
Jeffrey Epstein: asquerosamente rico
Esta miniserie de 4 episodios está disponible en Netflix y en el mismo aparecen las sobrevivientes de este caso. Las jóvenes relatan cómo Epstein abusaba de ellas, las manipulaba y silenciaba mientras dirigía una llamada pirámide de abuso sexual en su mansión de Palm Beach.
"Viajamos por todo el mundo para ofrecer la mirada más completa e íntima de las supervivientes. Mi objetivo era desenredar las mentiras y manipulaciones del pedófilo convicto, sin perder de vista a las mujeres y niñas de las que se aprovechó. Al compartir sus verdades, están presentando a las audiencias internacionales un relato sin filtros de lo que experimentaron", aseguró la directora de la serie, Lisa Bryant.
Ghislaine Maxwell: asquerosamente rica
Este documental también se puede ver en Netflix. "Para el mundo, el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell fue solo un titular. Pero para sus víctimas fue la justicia que llevaban años esperando", dice la sinopsis de esta producción. Tiene una duración total de 1 hora y 41 minutos.
El 29 de diciembre de 2021, Maxwell fue declarada culpable en cinco de los seis cargos de los que se le acusaba, incluyendo prostitución infantil y tráfico humano. Actualmente, cumple una condena de 20 años de prisión.