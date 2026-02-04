Caso Jeffrey Epstein: cuáles son los mejores documentales para entender la red de tráfico de menores que manejaba

Esta miniserie de 4 episodios está disponible en Netflix y en el mismo aparecen las sobrevivientes de este caso. Las jóvenes relatan cómo Epstein abusaba de ellas, las manipulaba y silenciaba mientras dirigía una llamada pirámide de abuso sexual en su mansión de Palm Beach.

"Viajamos por todo el mundo para ofrecer la mirada más completa e íntima de las supervivientes. Mi objetivo era desenredar las mentiras y manipulaciones del pedófilo convicto, sin perder de vista a las mujeres y niñas de las que se aprovechó. Al compartir sus verdades, están presentando a las audiencias internacionales un relato sin filtros de lo que experimentaron", aseguró la directora de la serie, Lisa Bryant.

Ghislaine Maxwell: asquerosamente rica

Este documental también se puede ver en Netflix. "Para el mundo, el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell fue solo un titular. Pero para sus víctimas fue la justicia que llevaban años esperando", dice la sinopsis de esta producción. Tiene una duración total de 1 hora y 41 minutos.

El 29 de diciembre de 2021, Maxwell fue declarada culpable en cinco de los seis cargos de los que se le acusaba, incluyendo prostitución infantil y tráfico humano. Actualmente, cumple una condena de 20 años de prisión.