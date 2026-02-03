Una reciente publicación de más de tres millones de documentos oficiales relacionados con las investigaciones sobre el financiero Jeffrey Epstein reveló comunicaciones y conexiones entre el acusado de tráfico sexual y figuras destacadas de la política y la economía global, como Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates y exasesores de la Casa Blanca. El material también detalla cómo fallos procesales del pasado limitaron la persecución federal de Epstein, cuya red ha generado polémica internacional durante años.
Archivos del caso Jeffrey Epstein revelan vínculos con Musk, Trump y claves de la investigación
Documentos revelan contactos de Jeffrey Epstein con Musk, Gates y ex asesores, y exponen fallas judiciales que evitaron que fuera enviado a una prisión federal
Qué contienen los archivos y qué revelan sobre Musk, Trump y otros poderosos
Los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyen una enorme cantidad de correos electrónicos, comunicaciones internas, material audiovisual y registros de investigación, que ofrecen un panorama más amplio de las relaciones entre Epstein y figuras influyentes.
Entre los hallazgos más destacados:
- Comunicaciones con Elon Musk, en las que se planificaban posibles visitas a la isla caribeña de Epstein, aunque Musk ha negado que esos encuentros hayan ocurrido.
- Referencias a Donald Trump y al príncipe británico Andrés, entre cientos de menciones que aparecen en los archivos, pero sin acusaciones directas en esta tanda de documentos.
- Mensajes con exasesores de la Casa Blanca, correos con Bill Gates y contactos con Steve Bannon y Steve Tisch, copropietario de los New York Giants.
El material corresponde a expedientes del FBI y del mismísimo Departamento de Justicia, y fue publicado como parte de una ley de transparencia que obligaba a liberar las investigaciones relacionadas con Epstein. Sin embargo, la divulgación se realizó con retraso y ha sido parcial, lo que alimenta críticas sobre su alcance real.
Errores del pasado y la polémica sobre la investigación original
Los archivos no solo muestran conexiones, sino también aspectos del manejo procesal del caso Epstein en 2006, cuando el entonces fiscal federal Alexander Acosta aceptó un acuerdo que permitió a Epstein evitar cargos federales más graves. En ese momento, Epstein cumplió solo 18 meses de cárcel por un cargo estatal pese a los testimonios de menores que estaban contra él.
Este aspecto ha sido señalado por expertos y víctimas como una falla histórica en la persecución de redes de abuso sexual, y la nueva documentación reaviva el debate sobre por qué la Justicia no avanzó con mayor contundencia en su momento.
Además, el material incluye menciones a Virginia Roberts Giuffre, una de las principales acusadoras de la red de Epstein, quien falleció el año pasado tras un acuerdo judicial extrajudicial con el príncipe Andrés.