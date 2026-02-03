Archivos del caso Jeffrey Epstein revelan vínculos con Musk, Trump y claves de la investigación

Comunicaciones con Elon Musk , en las que se planificaban posibles visitas a la isla caribeña de Epstein, aunque Musk ha negado que esos encuentros hayan ocurrido .

Una imagen que los une Trump y Epstein años antes del escándalo

El material corresponde a expedientes del FBI y del mismísimo Departamento de Justicia, y fue publicado como parte de una ley de transparencia que obligaba a liberar las investigaciones relacionadas con Epstein. Sin embargo, la divulgación se realizó con retraso y ha sido parcial, lo que alimenta críticas sobre su alcance real.

Errores del pasado y la polémica sobre la investigación original

Los archivos no solo muestran conexiones, sino también aspectos del manejo procesal del caso Epstein en 2006, cuando el entonces fiscal federal Alexander Acosta aceptó un acuerdo que permitió a Epstein evitar cargos federales más graves. En ese momento, Epstein cumplió solo 18 meses de cárcel por un cargo estatal pese a los testimonios de menores que estaban contra él.

Jeffrey Epstein

Este aspecto ha sido señalado por expertos y víctimas como una falla histórica en la persecución de redes de abuso sexual, y la nueva documentación reaviva el debate sobre por qué la Justicia no avanzó con mayor contundencia en su momento.

Además, el material incluye menciones a Virginia Roberts Giuffre, una de las principales acusadoras de la red de Epstein, quien falleció el año pasado tras un acuerdo judicial extrajudicial con el príncipe Andrés.