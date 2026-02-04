Mezclar cemento y chocolate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Lo que sucede con esta mezcla es que el chocolate en polvo actúa como un atrayente irresistible para ratas y ratones debido a su aroma dulce.

Al mezclar cemento (gris o blanco) con chocolate o azúcar, la rata ingiere la mezcla seca. Una vez en su estómago, el cemento reacciona con la humedad y los ácidos gástricos, endureciéndose y causándole la muerte.

ratas, señal, plaga Las ratas que consuman esta mezcla terminarán muriendo en minutos.

Se suele mezclar en partes iguales y colocar cerca de fuentes de agua, ya que la sed provocada acelera el proceso de fraguado interno. Lógicamente, el mejor lugar para aplicar esta mezcla será en aquellas zonas en donde detectaste la presencia de ratas.

Consejos para prevenir la presencia de ratas en casa

Dejando de lado a esta mezcla, lo cierto es que debes seguir al pie de la letra una serie de consejos para evitar la presencia de los roedores en tu casa.