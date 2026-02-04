Mezclar cemento y chocolate: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el cemento y el chocolate, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse desde la comodidad de tu casa.
La mezcla entre el chocolate y el cemento sirve principalmente para la eliminación de un gran problema en casa, aunque también puede tener otras finalidades.
Por qué se recomienda mezclar cemento y chocolate
Mezclar cemento y chocolate (específicamente cacao o azúcar) tiene una aplicación principal, que se relaciona específicamente con el control de plagas.
Lo que sucede con esta mezcla es que el chocolate en polvo actúa como un atrayente irresistible para ratas y ratones debido a su aroma dulce.
Al mezclar cemento (gris o blanco) con chocolate o azúcar, la rata ingiere la mezcla seca. Una vez en su estómago, el cemento reacciona con la humedad y los ácidos gástricos, endureciéndose y causándole la muerte.
Se suele mezclar en partes iguales y colocar cerca de fuentes de agua, ya que la sed provocada acelera el proceso de fraguado interno. Lógicamente, el mejor lugar para aplicar esta mezcla será en aquellas zonas en donde detectaste la presencia de ratas.
Consejos para prevenir la presencia de ratas en casa
Dejando de lado a esta mezcla, lo cierto es que debes seguir al pie de la letra una serie de consejos para evitar la presencia de los roedores en tu casa.
- Limpieza: mantén tu casa limpia, especialmente la cocina y zonas de almacenamiento de alimentos. Barre y trapea regularmente, y limpia cualquier derrame o resto de comida inmediatamente.
- Almacenamiento de alimentos: guarda los alimentos en recipientes herméticos y evita dejar comida expuesta sobre las encimeras o mesas.
- Manejo de basura: utiliza recipientes con tapa para la basura y asegúrate de que estén bien cerrados. Retira la basura con frecuencia.
- Eliminar fuentes de agua: repara cualquier fuga de agua y evita dejar recipientes con agua estancada.
- Sellar entradas: revisa tu casa en busca de grietas, agujeros o espacios por donde las ratas puedan entrar y sella estos accesos con materiales como cemento, lana de acero o espuma expansiva.
- Control del jardín: mantén el jardín limpio, corta el césped y elimina la maleza, así como cualquier objeto que pueda servir de refugio para las ratas.