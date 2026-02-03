Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante el Congreso por el caso Jeffrey Epstein

bill clinton y epstein Otras de las fotos que comprometen a Bill Clinton. En un evento organizado por Jeffrey Epstein.

Epstein y los Clinton

“Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Sin embargo, el ex presidente (Bill Clinton) y la ex secretaria de Estado (Hillary Clinton) estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, expresó el portavoz de Bill Clinton, Ángel Ureña, en un mensaje publicado en redes sociales.

La declaración estuvo dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y marca un cambio en la postura que el matrimonio Clinton había sostenido en los últimos meses frente a la investigación legislativa.

Durante una reunión del Comité de Reglas realizada el lunes, Comer señaló que “los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos siguen siendo poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones”. Y agregó: “La única razón por la que ahora aceptan es porque la Cámara avanzó con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité”.

Según medios internacionales, el Comité de Supervisión, de mayoría republicana, acusa a Bill y Hillary Clinton de haber desobedecido citaciones previas para comparecer en persona y declarar sobre sus presuntos vínculos con Epstein. Comer impulsaba cargos por desacato al Congreso cuando, en la noche del lunes, los abogados del matrimonio enviaron un correo electrónico al personal del comité en el que confirmaron que ambos “comparecerán para prestar declaración en fechas mutuamente acordadas”.

Jeffrey Epstein estaba acusado de haber montado una extensa red de explotación sexual de menores y adolescentes. Su muerte en prisión, en agosto de 2019, ocurrió antes de que pudiera ser juzgado por esos delitos y continúa siendo motivo de controversia pública.