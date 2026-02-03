Independiente Rivadavia venció a Sarmiento de Junín y es líder de la Zona B con puntaje ideal

lepra sarmiento Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Independiente Rivadavia le ganó a Sarmiento y se ubicó como líder su zona

Sarmiento comenzó el encuentro con alta presión e intensidad. Buscando rápidamente meterse en el área de Independiente Rivadavia, el Verdolaga logró un tiro ejecutado por Arismendi que terminó por estrellarse en el travesaño.

La Lepra pareció despertar de ese inicio sofocante de la visita y aceleró en terreno rival con un Sebastián Villa recargado en su regreso. El colombiano se aproximó el área y levantó varios suspiros en la tribuna por lo vertiginoso de su andar. Producto de falta, el capitán cayó y consiguió un tiro libre al lado del área que le dio una chance clara al Azul pero el cabezazo de Osella no llegó a destino de gol.

Independiente Rivadavia sarmiento de junin Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Independiente Rivadavia desperdició una chance inmejorable a los 20 minutos con una jugada de contra. Sebastián Villa le extirpó el balón a un futbolista de Sarmiento y encaró solo para el área. Allí abrió la jugada para Sartori Prieto que ingresaba solo frente a Burrai. El 43 no pudo pegarle bien y el gol terminó frustrado.

Sin embargo, la pelota se fue el córner y desde allí Independiente pudo festejar. El envío desde el cuarto de círculo le dio la revancha a Sartori para convertir finalmente el gol de ventaja para el Azul.

gol independiente sarmiento Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La sociedad Villa-Matías Fernández tomó ritmo y comenzó a darle más agilidad a la ofensiva de la Lepra. El colombiano la dejó por derecha para el ex Excursionistas y éste sacó un disparo que se fue besando el travesaño como cierre del telón de la primera parte.

El complemento arrancó con el pie derecho para Independiente Rivadavia ya que con una envalentonada de Alejo Osella en campo rival, el local estiró su ventaja gracias al defensor. El número 13 de la Lepra robó la pelota y se fue mano a mano frente al arquero, alló sacó un disparo con la zurda -su pierna menos hábil- y marcó un golazo de esos que en los libros no pueden atajar los arqueros.

hinchada de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Sarmiento, apabullado, mostró todas sus dudas en el campo y cometió errores ante la voracidad de Independiente. La gente en el Gargantini desgarró sus gargantas ante la exhibición futbolística de fuste del equipo de Alfredo Berti.

Cuando parecía goleada para la Lepra, luego de un gol anulado de Matías Fernández, llegó el gol del elenco de Facundo Sava. Rentería, el futbolista más desequilibrante de Sarmiento, se filtró solo por izquierda en el área de Independiente Rivadavia y quedó mano a mano con Bolcato. El primer remate lo tapó el arquero del Azul y el rebote le quedó al 10 de la visita que envió un centro atrás para que Marabel descontara para el Verdolaga.

independiente sarmiento Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Alfredo Berti realizó modificaciones pero el tiempo no alcanzó para más anotaciones. Sebastián Villa tuvo última oportunidad con un mano a mano con Burrai que el guardametas de Sarmiento envió al córner con esfuerzo.

La Lepra lo intentó y tuvo algunas aproximaciones interesantes mas no fue posible incrementar la diferencia con el Verdolaga. Aunque, en lo futbolístico, sí se notó el nivel diferencial entre el local y la visita.

Con esta victoria, la Lepra no solo hilvanó su tercer triunfo consecutivo sino que dio una muestra de carácter en casa y volvió a demostrar que tiene material y argumentos para dar batalla en cada escenario. Además Independiente Rivadavia se ubicó como líder de la Zona B con puntaje perfecto de 9 puntos luego de las victorias ante Atlético Tucumán y Huracán en el Torneo Apertura.