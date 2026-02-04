Cuáles son las 3 ventas más caras de la historia de Godoy Cruz: del tercero no muchos se acuerdan

Ariel Rojas, Martín Aguirre, Carlos Sanchez a River, Gonzalo Castellani o Fernando Zuqui a Boca, Diego Villar o Nicolás Sánchez a Racing, o Emanuel Aguilera a Independiente, fueron algunos de los nombres más importantes en lo que respecta a negociaciones del Tomba con un equipo grande. A partir del rendimiento de estos refuerzos, Godoy Cruz se fue ganando la fama de un equipo vidriera o de exportación.

En el último tiempo, la reputación del Tomba cambió, y ya no se limita exclusivamente a la venta de jugadores al fútbol local, sino que ya es un club muy buscado para negociar con equipos de la MLS, México, Brasil y hasta Europa. Los ejemplos de esto son Tadeo Allende que se fue a España, igual que Tomás Conechny, o Martín Ojeda a Estados Unidos.

Tadeo Allende.jpg Tadeo Allende partió al Celta de España Foto: Prensa Godoy Cruz

Si bien, salvo Santino Andino, la cantidad de ventas importantes de Godoy Cruz a otros países bajó por la falta de figuras destacadas, no pierde este respeto de ser un club para buscar jugadores jóvenes y rendidores.

Cuáles son las 3 ventas más caras de la historia de Godoy Cruz

El Top 3 de ventas más caras de Godoy Cruz está conformado por jugadores jóvenes, que formaron parte del club en los últimos 4 años, que además de la plata, dejaron grandes recuerdos en los hinchas.

Los jugadores que más dinero dejaron en las arcas de Godoy Cruz son:

Santino Andino a Panathinaikos

El Chulu no solo es la venta más reciente de Godoy Cruz, sino que también es la más cara de toda la historia del club. El extremo partió a Grecia en medio de una novela con River, dejando 7.5 millones de dólares por el 75% del pase, pero que aumentará a 10 millones si los griegos no lo venden en 3 años y medio, comprando el porcentaje restante.

santino andino El pase de Santino Andino podría dejarle más plata a Godoy Cruz si no se da una condición

Ezequiel Bullaude a Feyenoord

El mendocino que surgió de las inferiores tombinas se fue directamente a Holanda por un total de 7.5 millones de dólares. Si bien su paso no fue el más positivo, luego recaló en Boca Juniors, en otro equipo holandes y actualmente juega en México.

Hernán López Munoz al San José Earthquakes

Su llegada desde River fue una verdadera sorpresa para los hinchas, pero lo fue aún más el gran rendimiento que tuvo en Godoy Cruz, enamorando con una gambeta de potrero. Poco tiempo después, el enganche se fue a San José Earthquakes de Estados Unidos por 7 millones de dólares, aunque el Tomba solo se dejó la mitad.