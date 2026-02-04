Sebastián Villa y la mejor noticia para todos los hinchas de Independiente Rivadavia

"Se habló mucho...", comenzó diciendo el colombiano en diálogo con la televisión sobre los rumores que lo dieron como fichaje de River Plate. El fraterno vínculo con Juanfer Quintero fue uno de los motivos por el que lo vincularon al Millonario en más de una ocasión. El deseo de jugar con él y compartir el día a día fue un aspecto que Sebastián Villa dio por cierto, pero a futuro. "Todavía falta mucho, todo puede pasar. Juanfer es mi hermano, tengo una relación muy especial. Compartimos representante y no solo eso, nos mantenemos en familia así que todo puede pasar. Está la puerta abierta", expresó el atacante pero aseguró: "Yo estoy tranquilo y voy a seguir haciendo mi trabajo que es defender los colores de Independiente Rivadavia".

En ese sentido, el capitán de la Lepra llevó tranquilidad a los hinchas y sentenció contundentemente: "Todo pasa por algo. Yo ahora estoy 100% concentrado en Independiente Rivadavia". En el Bautista Gargantini, el colombiano fue desequilibrante e hizo jugar a sus compañeros con el habitual talento que suele demostrar en cancha. Berti volvió a darle confianza y eso se vio reflejado en el campo. El año para Sebastián Villa acaba de comenzar y ya se ven destellos de su fútbol fulgurante.