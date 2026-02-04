Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa y la mejor noticia para todos los hinchas de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa volvió a ser titular y capitán en Independiente Rivadavia en el triunfo ante Sarmiento de Junín en el Gargantini

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Sebastián Villa volvió a brillar en Independiente Rivadavia en la victoria ante Sarmiento. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO. 

Independiente Rivadavia dio una muestra de carácter en el Bautista Gargantini al vencer a Sarmiento de Junín por la tecera fecha del Torneo Apertura y quedar puntero de su zona. El equipo de Alfredo Berti mostró un buen fútbol e hilvanó su tercer victoria consecutiva en la Liga Profesional.

La noche en el Bautista Gargantini no solo fue una fiesta en las tribunas por el triunfo sino que además marcó el regreso de Sebastián Villa a la titularidad y capitanía de Independiente Rivadavia. El colombiano volvió a vestir la camiseta Azul y demostró que está preparado para la desafiante temporada que se asoma para la Lepra.

villa lepra
Sebastián Villa volvió a defender los colores de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Sebastián Villa, enfocado en Independiente Rivadavia

Al finalizar el partido, el capitán de la Lepra habló sobre su regreso a Independiente Rivadavia luego del receso por vacaciones y del mercado de pases en el que se lo vinculó varias veces con distintas instituciones del fútbol argentino y del exterior.

"Se habló mucho...", comenzó diciendo el colombiano en diálogo con la televisión sobre los rumores que lo dieron como fichaje de River Plate. El fraterno vínculo con Juanfer Quintero fue uno de los motivos por el que lo vincularon al Millonario en más de una ocasión. El deseo de jugar con él y compartir el día a día fue un aspecto que Sebastián Villa dio por cierto, pero a futuro. "Todavía falta mucho, todo puede pasar. Juanfer es mi hermano, tengo una relación muy especial. Compartimos representante y no solo eso, nos mantenemos en familia así que todo puede pasar. Está la puerta abierta", expresó el atacante pero aseguró: "Yo estoy tranquilo y voy a seguir haciendo mi trabajo que es defender los colores de Independiente Rivadavia".

En ese sentido, el capitán de la Lepra llevó tranquilidad a los hinchas y sentenció contundentemente: "Todo pasa por algo. Yo ahora estoy 100% concentrado en Independiente Rivadavia". En el Bautista Gargantini, el colombiano fue desequilibrante e hizo jugar a sus compañeros con el habitual talento que suele demostrar en cancha. Berti volvió a darle confianza y eso se vio reflejado en el campo. El año para Sebastián Villa acaba de comenzar y ya se ven destellos de su fútbol fulgurante.

