Los Pumas 7s defienden el título en el Seven de Perth: días, horarios y dónde verlo por TV

Los Pumas 7s preparan la defensa del título en el Seven de Perth, Australia, que será la cuarta etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que organiza World Rugby.
Tras el séptimo puesto en Singapur el seleccionado nacional llega a Oceanía con el objetivo de meterse en semifinales y para eso deberá ser primero o segundo en el Grupo A que comparte con Fiji, España y Sudáfrica.
El debut argentino será el sábado 7 de febrero a la 1.20 hora argentina ante los fijianos, a las 4.14 jugará con los Blitzboks sudafricanos y a las 7.30 se medirá con España. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.
En la otra zona estarán Nueva Zelanda, Australia, Francia y Gran Bretaña y en la jornada del domingo 8 de febrero serán los cruces y la definición.
