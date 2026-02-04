Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Los Pumas 7s defienden el título en el Seven de Perth: días, horarios y dónde verlo por TV

Los Pumas 7s preparan la defensa del título en el Seven de Perth, cuarta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

Por UNO
La foto de los capitanes en Perth.

La foto de los capitanes en Perth.

Los Pumas 7s preparan la defensa del título en el Seven de Perth, Australia, que será la cuarta etapa del Circuito Mundial (SVNS Series) que organiza World Rugby.

Tras el séptimo puesto en Singapur el seleccionado nacional llega a Oceanía con el objetivo de meterse en semifinales y para eso deberá ser primero o segundo en el Grupo A que comparte con Fiji, España y Sudáfrica.

Pumas seven
Santiago Mare es el capitán de Los Pumas 7s.

Santiago Mare es el capitán de Los Pumas 7s.

El debut argentino será el sábado 7 de febrero a la 1.20 hora argentina ante los fijianos, a las 4.14 jugará con los Blitzboks sudafricanos y a las 7.30 se medirá con España. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.

En la otra zona estarán Nueva Zelanda, Australia, Francia y Gran Bretaña y en la jornada del domingo 8 de febrero serán los cruces y la definición.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 7 y 8 de febrero: Seven de Perth
  • 7 y 8 de marzo: Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26

  • Fiji 52
  • Nueva Zelanda 48
  • Sudáfrica 46
  • Francia 46
  • Australia 38
  • Argentina 32
  • España 26
  • Gran Bretaña 24

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas