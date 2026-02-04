Los Pumas 7s defienden el título en el Seven de Perth: días, horarios y dónde verlo por TV

Tras el séptimo puesto en Singapur el seleccionado nacional llega a Oceanía con el objetivo de meterse en semifinales y para eso deberá ser primero o segundo en el Grupo A que comparte con Fiji, España y Sudáfrica.

Pumas seven Santiago Mare es el capitán de Los Pumas 7s.

El debut argentino será el sábado 7 de febrero a la 1.20 hora argentina ante los fijianos, a las 4.14 jugará con los Blitzboks sudafricanos y a las 7.30 se medirá con España. Todos los partidos serán televisados por Fox Sports y Disney Plus.