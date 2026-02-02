Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: días, horarios y sedes de todos los partidos

Tras el sorteo realizado en diciembre pasado el seleccionado nacional ya sabía que compartiría el Grupo C con Fiji, Canadá y España, pero ahora conoce los días, horarios y sedes de esos encuentros.

Pumas Los Pumas ya tienen agendado el programa del Mundial de Rugby 2027.

Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027

Lunes 4 de octubre, Los Pumas vs Canadá, 5:45 ARG / 18:45 AUS, Brisbane Stadium (Brisbane)

Domingo 10 de octubre, Los Pumas vs España, 1:15 ARG / 15:15 AUS, Docklands Stadium (Melbourne)

Viernes 15 de octubre, Los Pumas vs Fiji, 23:45 ARG / 13:15 AUS (del sábado 16 de octubre), Adelaide Oval (Adelaida)

En caso de finalizar en el primer lugar del Grupo C el equipo argentino jugará en octavos de final el sábado 23 a las 015 frente a uno de los mejores terceros clasificados. Si clasifica segundo jugará el domibgo 24 en el mismo horario y siempre.en Sidney.