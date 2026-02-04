El ejercicio que potencia la neuroplasticidad y podría retrasar el deterioro cognitivo en adultos

¿Qué dice la ciencia sobre neuroplasticidad y ejercicio?

Las revisiones recientes describen cómo la actividad física aumenta factores neurotróficos, mejora la perfusión cerebral y modula la inflamación microglial, procesos clave para la neuroplasticidad.

Programas de ejercicio moderado (150 minutos semanales) muestran mejoras en memoria y atención en adultos mayores.