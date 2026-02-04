Fernando Alonso estrenó su nuevo Lamborghini: tiene un precio para el infarto

El coche ha dejado enamorados a los amantes de los motores porque el coche pone en manifiesto cómo el futuro puede ser electrizante sin perder el alma salvaje que define a la marca de Sant'Agata Bolognese. Su nombre, que significa "rayo" en el dialecto boloñés, es la descripción perfecta de lo que representa.

Lamborghini - Fernando Alonso Fernando Alonso suma su Lamborghini a un garaje compuesto con otras joyitas.

A diferencia de otros híbridos que usan pesadas baterías de litio, el Sián utiliza un supercondensador. Es tres veces más potente que una batería del mismo peso y tres veces más ligero. Es tecnología aeroespacial puesta al servicio del asfalto, permitiendo una carga y descarga de energía instantánea.

En su centro late el legendario motor V12 atmosférico de 6.5 litros. Con el apoyo del motor eléctrico de 48V, entrega una potencia combinada de 819 CV, convirtiéndolo (al momento de su lanzamiento) en el Lamborghini más potente de la historia.

Su estética es un homenaje visual al icónico Countach, pero llevado al extremo del siglo XXI. Cada línea, desde las ópticas en forma de "Y" hasta las entradas de aire laterales, no solo busca la belleza, sino una eficiencia aerodinámica sin precedentes.

Como si todo lo mencionado fuera poco, además cuenta con una exclusividad absoluta ya que solo se crearon 63 unidades. La cantidad se eligió en honor al año de fundación de Lamborghini (1963). En cuanto al "FKP 37", se trata de un tributo a Ferdinand Karl Piëch (nacido en 1937), una mente brillante que cambió la historia del Grupo Volkswagen.

Fernando Alonso - Lamborghini El nuevo Lamborghini de Fernando Alonso.

El nuevo auto de Fernando Alonso tiene un precio para el infarto

El precio oficial de salida del Lamborghini Sián FKP 37 fue de unos 3.9 millones de dólares, pero la escasez y el estatus de objeto de coleccionista llevó su valor a más de 4.7 millones de dólares.

En el caso de Fernando Alonso su Lamborghini presenta un detalle que lo hace único porque cuando circulaba por Mónaco se pudo apreciar que llevaba la matrícula con el número 14, el dorsal icónico del piloto español.

Lamborghini - Fernando Alonso Solo se produjeron 63 ediciones de este Lamborghini.

Con ese número conquistó su primer Campeonato del Mundo de karting, además de que lo llevó a la Fórmula 1 como si fuera un talismán personal. El Lamborghini se suma a un garaje compuesto con otras joyitas como el Aston Martin Valkyrie, el Ferrari Enzo o el exclusivo Mercedes CLK GTR que también ha lucido recientemente en Mónaco.