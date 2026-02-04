La manera en que Giuliano Simeone decidió diferenciarse del Cholo al llegar al fútbol profesional

El mundo espera de él el "Cholismo" puro: la pierna fuerte, el gesto adusto y ese sacrificio casi religioso por el orden. Sin embargo, Giuliano Simeone ha decidido que su destino no es ser el guardián del muro, sino quien lo derriba.

Mientras que el eslogan del Cholo Simeone podría ser "no pasarán", el de Giuliano es el "allá voy", porque su empuje es determinante para hacer peligrar el arco de los rivales.

Es por eso que en diálogo con Jorge Valdano el jugador de 23 años contó cómo intenta diferenciarse de su padre: "Cuando subí al filial, por primera vez iba a tener un nombre en la camiseta. Yo me acordaba que Gianluca ponía un 'G. Simeone', mi hermano más grande 'Simeone', mi papá 'Simeone'. Todos 'Simeone'".

"Y yo siempre quise formar mi camino más allá del apellido y fue una decisión que me costó, pero por eso puse 'Giuliano' en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre", relató el delantero.

Más allá de que el núcleo familiar no estaba de acuerdo con el menor de los Simeone, Giuliano fue firme con su postura: "Esa decisión me gustó. La fui pensando, la hablé con mi familia, con mi novia, había opiniones de todo tipo, pero fue una decisión que la tomé y que me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo: Giuliano".

Giuliano-Simeone-1.jpg Giuliano Simeone tiene grandes chances de ir al Mundial 2026.

Los números de Giuliano Simeone

Giuliano Simeone tiene 81 partidos con la camiseta del Atlético Madrid donde convirtió 9 goles y realizó 16 asistencias. El club está satisfecho con su rendimiento, por lo tanto, le extendieron el contrato hasta mediados de 2030, con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

En la Selección argentina participó de 9 partidos convirtiendo en una ocasión frente a Brasil en las Eliminatorias del Mundial 2026. Por el momento, estaría en la lista definitiva de Lionel Scaloni para ir a la próxima cita máxima.