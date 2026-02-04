La playa de Brasil que tiene aguas cristalinas y es perfecta para nadar con delfines

Delfines en playa de Pipa En Baía dos Golfinhos se pueden avistar delfines nadando en las aguas tranquilas y cálidas. Imagen: Vive Pipa.

Los delfines son mamíferos salvajes, pero muy amigables e inofensivos, ya que están acostumbrados a la cercanía con las personas en esta playa. De hecho, se acercan a la bahía para alimentarse y jugar en estas aguas cálidas. A menudo se les ve jugando y saltando en las olas cerca de los bañistas y kayakistas, una experiencia verdaderamente enriquecedora. Otra forma forma de ver a estos animales es realizar un paseo en barco hasta la Laguna de Guaraíras.

Cómo llegar a la playa

Es difícil acceder a Baía dos Golfinhos porque solo se puede llegar caminando por la arena y con marea baja, a través de Praia do Centro o Praia do Madeiro. Es fundamental controlar la hora de llegada y salida, antes de que suba la marea.

La playa tiene vistas impresionantes por lo que resulta una parada obligatoria para los viajeros que visitan Pipa. La bahía tiene varios puestos sencillos donde se puede disfrutar de un delicioso jugo frutal, una caipirinhao una cerveza bien fría.

baia dos golfinhos Pipa Baía dos Golfinhos está rodeada por imponentes acantilados rojizos.

Vacaciones en Brasil: principales atractivos de Pipa