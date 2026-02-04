La playa de Brasil que tiene aguas cristalinas y es perfecta para nadar con delfines

Brasil es un país que cautiva con su diversidad de paisajes naturales, y su riqueza cultural e histórica. Desde la exubertante selva amazónica hasta sus playas de arena blanca, tiene opciones para todos los viajeros. En esta ocasión, exploramos una playa única, tranquila y que cuenta con una importante presencia de delfines.
Baía dos Golfinhos o Bahía de los Delfines está ubicada en Praia da Pipa, en el estado de Rio Grande do Norte, al noreste de Brasil. Es una playa de aguas tranquilas donde es posible avistar delfines frecuentemente desde la orilla, especialmente durante la marea baja.
Según Vive Pipa, la guía de turismo digital de este destino, Baía dos Golfinhos tiene aguas tranquilas y agradablemente cálidas, perfectas para un baño relajante. En esta playa el mar parece una piscina donde se puede nadar con delfines que saltan y hacen piruetas en el aire.
Los delfines son mamíferos salvajes, pero muy amigables e inofensivos, ya que están acostumbrados a la cercanía con las personas en esta playa. De hecho, se acercan a la bahía para alimentarse y jugar en estas aguas cálidas. A menudo se les ve jugando y saltando en las olas cerca de los bañistas y kayakistas, una experiencia verdaderamente enriquecedora. Otra forma forma de ver a estos animales es realizar un paseo en barco hasta la Laguna de Guaraíras.
Cómo llegar a la playa
Es difícil acceder a Baía dos Golfinhos porque solo se puede llegar caminando por la arena y con marea baja, a través de Praia do Centro o Praia do Madeiro. Es fundamental controlar la hora de llegada y salida, antes de que suba la marea.
La playa tiene vistas impresionantes por lo que resulta una parada obligatoria para los viajeros que visitan Pipa. La bahía tiene varios puestos sencillos donde se puede disfrutar de un delicioso jugo frutal, una caipirinhao una cerveza bien fría.
Vacaciones en Brasil: principales atractivos de Pipa
- Visitar el Santuario Ecologico de Pipa.
- Disfrutar de un hermoso amanecer o atardecer en el acantilado Chapadão.
- Hacer una clase de surf en Praia do Amor, con el mar más agitado.
- Nadar en las piscinas naturales de Praia do Centro durante la marea baja.