Volcó un colectivo: al menos 15 muertos, entre ellos 3 niños en la tragedia

El Gobierno de Alagoas detalló que en el autobús accidentado viajaban unas 60 personas y que las primeras informaciones señalaron que las víctimas fatales eran siete mujeres, cinco hombres y tres niños, mientras que los lesionados fueron trasladados a unidades hospitalarias de la región para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, el autobús transportaba peregrinos que regresaban de Ceará a Alagoas cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la pista, mientras que indicaron que la mayoría de los afectados habían participado en la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, en la ciudad de Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará.