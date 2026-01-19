Ni Río de Janeiro ni Maragogi: el paraíso escondido en la costa norte de Brasil

playa en Galinhos Galinhos es uno de los destinos más singulares de Brasil.

Galinhos es un pequeño pueblo rústico y tranquilo que no tiene circulación de autos, así que los locales y turistas se trasladan a pie o en buggy. Es un destino ideal para las familias o grupos de amigos que buscan playas vírgenes, dunas y desconexión total.

Esta joya escondida tiene una península arenosa, con una franja de mar que sorprende con sus aguas verdes. Detrás tiene una salina y médanos para descubrir. Como el viento es uno de sus aliados, los que aman los deportes de vela como el Kitesurf aprovechan esta característica para disfrutar de largas jornadas de aventura.

Si bien es un pueblo pequeño, cuenta con los servicios esenciales y lugares para disfrutar unas buenas vacaciones. De hecho, hay una buena selección de posadas con acceso a la orilla del mar para hospedarse.

praia de galinhos Praia de Galinhos es conocida por su ambiente tranquilo.

El principal atractivo de Galinhos son sus playas vírgenes y tranquilas, incluyendo la famosa Praia da Galinhos y las áreas cercanas como el Parrachos de Rio do Fogo y las playas de São Miguel do Gostoso. Los visitantes pueden caminar en sus extensas dunas y costas desiertas, probar las actividades náuticas o simplemente relajarse en sus aguas.