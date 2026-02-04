Un turista de Brasil murió tras un accidente vial en San Carlos y su acompañante quedó internada

El accidente fatal de un turista de Brasil

Las personas que vieron el accidente llamaron de inmediato al 911 para pedir asistencia, y a los pocos minutos se montó un operativo en la zona con la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.

Los médicos asistieron a las víctimas y constataron la muerte del turista de 55 años oriundo de Brasil, mientras que su pareja, de 53 años sufrió varios golpes en su cuerpo y fue trasladada al Hospital Scaravelli para su atención.

Tras el accidente, el auto quedó con sus ruedas hacia arriba en la banquina oeste de la Ruta 40.