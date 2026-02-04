Un turista de Brasil murió tras un accidente vial en San Carlos y su acompañante quedó internada

Un turista oriundo de Brasil murió en un accidente ocurrido en San Carlos, donde volcó sin la intervención de ningún otro vehículo, cuando circulaba por la Ruta 40. Su pareja sufrió varias heridas y quedó internada.
El accidente fue en el kilómetro 3153 de la Ruta 40, a 20 kilómetros de Pareditas, San Carlos, por donde circulaba hacia el norte un auto con patente brasileña.
Eran cerca de las 19.30, cuando el conductor de 55 años perdió el control de su vehículo y volcó.
Las personas que vieron el accidente llamaron de inmediato al 911 para pedir asistencia, y a los pocos minutos se montó un operativo en la zona con la Policía y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado.
Los médicos asistieron a las víctimas y constataron la muerte del turista de 55 años oriundo de Brasil, mientras que su pareja, de 53 años sufrió varios golpes en su cuerpo y fue trasladada al Hospital Scaravelli para su atención.
Tras el accidente, el auto quedó con sus ruedas hacia arriba en la banquina oeste de la Ruta 40.