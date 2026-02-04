Independiente Rivadavia: un arranque con mística y una racha que no se daba desde hace 19 años

Independiente Rivadavia comenzó la temporada 2026 con el pie derecho. Luego de haber vencido a Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina, el equipo comandado por Alfredo Berti sumó tres nuevas victorias en el comienzo del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Para reencontrarnos con la última vez que la Lepra ganó los tres primeros partidos de un torneo debemos retroceder hasta el Clausura del Argentino A 2006/07. Aquel año el Azul terminó siendo el mejor de la anual, se coronó campeón del torneo y consiguió el ascenso a la Primera Nacional 2007/08. Al igual que en la actualidad, Daniel Vila era el presidente de la institución.
La racha de Independiente Rivadavia a inicios del 2007
Luego de haber quedado eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura ante Juventud Antoniana de Salta (perdió 3-0 la ida, ganó 4-1 la vuelta en el Bautista Gargantini y cayó 4-2 por penales), Independiente Rivadavia se preparó para tomarse revancha en el Clausura.
El equipo, por aquel entonces dirigido por Roberto Trotta, comenzó de gran manera su participación en el primer certamen de aquella temporada 2007. Al igual que en este 2026, la Lepra ganó en sus tres primeros partidos del certamen.
La primera fecha del torneo Clausura del Argentino A 2006/07 se jugó en el estadio Bautista Gargantini el sábado 27 de enero del 2007. Independiente Rivadavia venció 1-0 a Desamparados con el gol de Oscar Negri, quien esa tarde tuvo su debut oficial.
"Hicimos un muy buen primer tiempo, donde fuimos dominadores. Con el correr de los partidos vamos a ir mejorando, de eso no tengo dudas porque hay muy buen equipo", expresó el héroe de la Lepra.
La segunda fecha fue ante San Martín en condición de visitante el domingo 4 de febrero. Emanuel Torres, por duplicado, y Luciano Cipriani fueron los encargados de convertir para el 3-1 del Azul en el Este provincial.
Roberto Trotta, el DT de aquel equipo, habló tras el partido y expresó: "Mientras estemos bien parados en defensa, con los volantes y la delantera que tenemos sabemos que en algún momento podemos lastimar. Sufrimos un poco, pero nos vamos con los tres puntos".
En el marco de la tercera fecha, Independiente Rivadavia visitó a Luján en un encuentro que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas. Ese sábado, 10 de febrero, se vivió "Otro Leprazo".
El Granate lo ganaba 2-0, pero la Lepra terminó ganándolo 3-2 con un gol agónico de Oscar Negri, a los 48 minutos del complemento. El Lobo Cordone, sobre el cierre de la primera etapa, y el mismo Negri (a los 39 del segundo tiempo), completaron los goles del triunfo.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia tanto en aquel 2007 como en el actual 2026, mostró su alegría tras la muestra de carácter en el estadio mundialista: "El equipo dejó todo y dio vuelta el partido. Es un regalo para la hinchada, que acompaña a todos lados".