Independiente Rivadavia: un arranque con mística y una racha que no se daba desde hace 19 años

El equipo, por aquel entonces dirigido por Roberto Trotta, comenzó de gran manera su participación en el primer certamen de aquella temporada 2007. Al igual que en este 2026, la Lepra ganó en sus tres primeros partidos del certamen.

Independiente Rivadavia 1-0 Desamparados 2007 tapa ovación La tapa de Ovación tras el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Desamparados.

La primera fecha del torneo Clausura del Argentino A 2006/07 se jugó en el estadio Bautista Gargantini el sábado 27 de enero del 2007. Independiente Rivadavia venció 1-0 a Desamparados con el gol de Oscar Negri, quien esa tarde tuvo su debut oficial.

"Hicimos un muy buen primer tiempo, donde fuimos dominadores. Con el correr de los partidos vamos a ir mejorando, de eso no tengo dudas porque hay muy buen equipo", expresó el héroe de la Lepra.

San Martín 1-3 Independiente Rivadavia 2007 tapa ovación Por la segunda fecha, la Lepra venció 3-1 a San Martín, como visitante.

La segunda fecha fue ante San Martín en condición de visitante el domingo 4 de febrero. Emanuel Torres, por duplicado, y Luciano Cipriani fueron los encargados de convertir para el 3-1 del Azul en el Este provincial.

Roberto Trotta, el DT de aquel equipo, habló tras el partido y expresó: "Mientras estemos bien parados en defensa, con los volantes y la delantera que tenemos sabemos que en algún momento podemos lastimar. Sufrimos un poco, pero nos vamos con los tres puntos".

Luján 2-3 CSIR 2007 tapa ovación En el Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia se lo dio vuelta agónicamente a Luján.

En el marco de la tercera fecha, Independiente Rivadavia visitó a Luján en un encuentro que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas. Ese sábado, 10 de febrero, se vivió "Otro Leprazo".

El Granate lo ganaba 2-0, pero la Lepra terminó ganándolo 3-2 con un gol agónico de Oscar Negri, a los 48 minutos del complemento. El Lobo Cordone, sobre el cierre de la primera etapa, y el mismo Negri (a los 39 del segundo tiempo), completaron los goles del triunfo.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia tanto en aquel 2007 como en el actual 2026, mostró su alegría tras la muestra de carácter en el estadio mundialista: "El equipo dejó todo y dio vuelta el partido. Es un regalo para la hinchada, que acompaña a todos lados".

El camino en el torneo Clausura 2007

Desamparados (San Juan) 1-0

San Martín (Mendoza) 3-1

A.A. Luján de Cuyo3-2

Juventud Unida (SL) 3-3

Racing (Córdoba) 1-3

Gimnasia (Mendoza) 3-1

Alumni (Villa María) 1-0

Desamparados (San Juan) 1-2

San Martín (Mendoza) 0-0

A.A. Luján de Cuyo 2-0

Juventud Unida Univ. (SL) 1-1

Racing (Córdoba) 1-1

Gimnasia (Mendoza) 2-1

Alumni (Villa María) 0-0

Cuartos de final

Unión (Sunchales) 0-0

Unión (Sunchales) 1-0

Semifinal

Rivadavia (Lincoln) 1-0

Rivadavia (Lincoln 0-0

Final por el ascenso