Juan Ignacio López, la joya de Godoy Cruz que Placente convocó a la Selección argentina Sub 17

Con el Sudamericano de la categoría como principal objetivo, el equipo dirigido por Diego Placente retomó las prácticas en el predio Lionel Andrés Messi con la presencia de Juan Ignacio López, jugador del Tomba de 16 años.

lopez 1 Juan Ignacio López estará en la Selección argentina Sub 17.

El lateral izquierdo ya tiene experiencia en Reserva y forma parte del plantel que desde el próximo lunes 9 disputará una competencia de jerarquía internacional que reunirá a Selecciones y clubes de primer nivel.