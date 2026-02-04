Juan Ignacio López, la joya de Godoy Cruz que Placente convocó a la Selección argentina Sub 17

Mendoza y Godoy Cruz vuelven a tener un representante en la Selección argentina, esta vez en la Sub 17 que jugará el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba.
Mendoza y Godoy Cruz vuelven a tener un representante en la Selección argentina, esta vez en la Sub 17 que jugará el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba.
Mendoza y Godoy Cruz vuelven a tener un representante en la Selección argentina, esta vez en la Sub 17 que jugará el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba.
Con el Sudamericano de la categoría como principal objetivo, el equipo dirigido por Diego Placente retomó las prácticas en el predio Lionel Andrés Messi con la presencia de Juan Ignacio López, jugador del Tomba de 16 años.
El lateral izquierdo ya tiene experiencia en Reserva y forma parte del plantel que desde el próximo lunes 9 disputará una competencia de jerarquía internacional que reunirá a Selecciones y clubes de primer nivel.
El certamen se disputará hasta el 14 de febrero en el Estadio La Boutique y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, ambos de Talleres.