Juan Ignacio López, la joya de Godoy Cruz que Placente convocó a la Selección argentina Sub 17

Mendoza y Godoy Cruz vuelven a tener un representante en la Selección argentina, esta vez en la Sub 17 que jugará el Torneo Jóvenes Promesas, en Córdoba.

Por UNO
López viene siendo convocado desde el año pasado.

Con el Sudamericano de la categoría como principal objetivo, el equipo dirigido por Diego Placente retomó las prácticas en el predio Lionel Andrés Messi con la presencia de Juan Ignacio López, jugador del Tomba de 16 años.

Juan Ignacio López estará en la Selección argentina Sub 17.

El lateral izquierdo ya tiene experiencia en Reserva y forma parte del plantel que desde el próximo lunes 9 disputará una competencia de jerarquía internacional que reunirá a Selecciones y clubes de primer nivel.

El certamen se disputará hasta el 14 de febrero en el Estadio La Boutique y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, ambos de Talleres.

Los convocados de la Selección argentina Sub 17

Torneo Jóvenes Promesas 2026

  • El Torneo Internacional Jóvenes Promesas contará con la participación de 10 equipos, divididos en 2 zonas.
  • Participarán la Selección Argentina, su similares de Chile, Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Talleres y Athletico Paranaense (Brasil).
  • Cada equipo disputará 5 partidos: 4 en la fase de grupos (incluido un cruce interzonal) y un partido final que definirá la posición en el torneo.
  • Las finales enfrentarán a los equipos según su ubicación en cada grupo, con partidos que definirán desde el campeón hasta el noveno puesto. En caso de empate en las finales, la definición será por penales.

