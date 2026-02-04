Inicio Ovación Fútbol Huracán Las Heras
Huracán Las Heras comenzó su pretemporada con el Toti Arias como DT y el objetivo de ascender

Huracán Las Heras arrancó la pretemporada a las órdenes del Toti Arias y pensando en el Torneo Federal A 2026.

Omar Romero
Huracán Las Heras comenzó la pretemporada bajo la conducción del Toti Arias.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras arrancó su pretemporada en vistas vistas del Torneo Federal A que comenzará en el próximo mes de marzo.

El Globo ha sumado una importante cantidad de refuerzos al plantel que dirige Sergio Toti Arias y que tiene como objetivo el ascenso a la Primera Nacional.

Toti Arias
El Toti Arias se encuentra muy activo en los primeros días de pretemporada.

Arias habló con Ovación y dejó sus sensaciones sobre el inicio del 2026 para Huracán Las Heras: "Estamos muy contentos con este ciclo que hemos arrancado. Han llegado los refuerzos que le hemos solicitado la dirigencia y estamos armando un gran plantel aunque aún quedan algunas incorporaciones por llegar".

Con respecto a los objetivos planteados dijo: "La idea es armar un equipo competitivo. Queremos darle lo mejor a los hinchas y por eso el primer día el entrenamiento fue a puertas abiertas y hubo muy buena convocatoria. Estamos esperando que se confirme el día de inicio del torneo que sería a mediados de marzo".

Huacan las heras .
Franco Agüero es uno de los refuerzos de Huracán Las Heras, el arquero regresó al Globo.

El plantel de Huracán Las Heras

Arqueros:

  • Franco Agüero
  • Gabriel Rivas
  • Ramiro Pacheco

Defensores

  • Arian Giordano
  • Juan Aguilar
  • Lucas Agolzino
  • Enzo Montenegro
  • Jeremías Pomazán

Volantes

  • Nicolás Genes
  • Albano Alessandrini
  • Facundo Romero
  • Marcos Sosa
  • Nicolás Sandoval
  • Ignacio González
  • Nicolás Chacón
  • Leonardo Moya
  • Agustín Blanco

Delanteros

  • Aldo Araujo
  • Anderson Zalazar
  • Alejandro Toledo
  • Francisco Agost
hinchas huracan las heras.
una buena convocatoria tuvo el estadio General San Martín con los hinchas presentes y chicos de divisiones inferiores.

Los refuerzos que llegaron al Globo

  • Franco Agüero: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras.
  • Nicolás Genes: volante ofensivo de 23 años, viene de Central Norte de Salta.
  • Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.
  • Aldo Araujo: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años.
  • Anderson Salazar: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.
  • Alejandro Toledo: delantero de 35 años, su último club fue el CADU.
  • Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.
  • Marcos Sosa: mediocampista de Romanija Pale de Bosnia, tiene 25 años.
  • Arian Giordano: defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
  • Juan Aguilar: defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años.
  • Lucas Agolzino: volante que llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 30 años.
  • Guillermo Cóceres: defensor de 22 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco.
  • Nicolás Sandoval: volante que extendió su vínculo.
  • Ignacio González: volante que renovó su continuidad.
huracan entrenamiento.

Los juveniles que se sumaron al plantel

  • Ramiro Pacheco: arquero de 22 años.
  • Jeremías Pomazán: defensor de 20 años.
  • Eduardo Leiva: volante de 18 años.
  • Matías Dieli: volante de 22 años.
  • Luis Rossi: volante extremo de 21 años.

