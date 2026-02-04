Huracán Las Heras comenzó su pretemporada con el Toti Arias como DT y el objetivo de ascender

El Globo ha sumado una importante cantidad de refuerzos al plantel que dirige Sergio Toti Arias y que tiene como objetivo el ascenso a la Primera Nacional.

Toti Arias El Toti Arias se encuentra muy activo en los primeros días de pretemporada.

Arias habló con Ovación y dejó sus sensaciones sobre el inicio del 2026 para Huracán Las Heras: "Estamos muy contentos con este ciclo que hemos arrancado. Han llegado los refuerzos que le hemos solicitado la dirigencia y estamos armando un gran plantel aunque aún quedan algunas incorporaciones por llegar".