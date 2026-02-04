Huracán Las Heras comenzó su pretemporada con el Toti Arias como DT y el objetivo de ascender

Huracán Las Heras arrancó su pretemporada en vistas vistas del Torneo Federal A que comenzará en el próximo mes de marzo.
Huracán Las Heras arrancó la pretemporada a las órdenes del Toti Arias y pensando en el Torneo Federal A 2026.
Huracán Las Heras arrancó su pretemporada en vistas vistas del Torneo Federal A que comenzará en el próximo mes de marzo.
El Globo ha sumado una importante cantidad de refuerzos al plantel que dirige Sergio Toti Arias y que tiene como objetivo el ascenso a la Primera Nacional.
Arias habló con Ovación y dejó sus sensaciones sobre el inicio del 2026 para Huracán Las Heras: "Estamos muy contentos con este ciclo que hemos arrancado. Han llegado los refuerzos que le hemos solicitado la dirigencia y estamos armando un gran plantel aunque aún quedan algunas incorporaciones por llegar".
Con respecto a los objetivos planteados dijo: "La idea es armar un equipo competitivo. Queremos darle lo mejor a los hinchas y por eso el primer día el entrenamiento fue a puertas abiertas y hubo muy buena convocatoria. Estamos esperando que se confirme el día de inicio del torneo que sería a mediados de marzo".
