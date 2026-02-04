Mauro Icardi y un récord histórico de goles para ratificar que se queda en el Galatasaray

Ovacionado por los hinchas, Icardi celebró la victoria y el récord alcanzado en solo 118 partidos dentro de los que además acumuló 24 asistencias.

Mauro Icardi no se va del Galatasaray

Aunque su contrato vence en junio y hubo rumores de una posible salida, Icardi aclaró: "Tengo contrato hasta final de temporada y acordaremos lo que sea mejor para el club, la comunidad y para mí, me quede o no... Hay mucha especulación. Lo único claro es que daré lo mejor de mí durante los próximos seis meses. Luego hablaremos de lo que sea mejor. Ahora mismo, eso no importa"

Los números de Mauro Icardi como goleador

Icardi también es el tercer extranjero que más goles marcó en el Inter (124) club en el que además está 9no. en la tabla histórica de anotadores.

247 goles en 470 partidos es la marca que pone al delantero argentino entre los más importantes del fútbol mundial.