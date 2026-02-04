Mauro Icardi y un récord histórico de goles para ratificar que se queda en el Galatasaray

Tras frustrarse su regreso a Italia, Mauro Icardi ratificó su continuidad en el Galatasaray con un gol y un récord histórico en la victoria por la Copa de Turquía.
El rosarino fue capitán y marcó el primer gol en la victoria 3 a 1 ante el Istanbulspor por el Grupo A de la competencia en la que es puntero con 3 victorias en igual cantidad de partidos.
Pero además, Icardi alcanzó los 73 goles en el club y superó la marca del rumano Gheorghe Hagi para convertirse en el extranjero con más goles marcados en la historia del Galatasaray.
Ovacionado por los hinchas, Icardi celebró la victoria y el récord alcanzado en solo 118 partidos dentro de los que además acumuló 24 asistencias.
Aunque su contrato vence en junio y hubo rumores de una posible salida, Icardi aclaró: "Tengo contrato hasta final de temporada y acordaremos lo que sea mejor para el club, la comunidad y para mí, me quede o no... Hay mucha especulación. Lo único claro es que daré lo mejor de mí durante los próximos seis meses. Luego hablaremos de lo que sea mejor. Ahora mismo, eso no importa"
Icardi también es el tercer extranjero que más goles marcó en el Inter (124) club en el que además está 9no. en la tabla histórica de anotadores.
247 goles en 470 partidos es la marca que pone al delantero argentino entre los más importantes del fútbol mundial.