Nombres de bebé: es masculino, tiene 6 letras y no se elige desde 1944 en Argentina

El nombre que no se usa hace 70 años en Argentina es Polito, que se usó por única vez en 1944. Incluso es más popular como apodo o apócope de Hipólito, pero hubo casos en los que se inscribió como nombre de pila.

Origen del nombre Polito

Polito proviene del griego Polýtos o se considera un hipocorístico (forma abreviada o cariñosa) de nombres más largos como:

Hipólito

Apólito

Leopoldo (en usos populares muy antiguos)

En el mundo de habla hispana, Polito se usó sobre todo como nombre propio masculino independiente en épocas pasadas, especialmente en España y América Latina.

¿Qué significa el nombre Polito?

Su raíz griega está asociada al verbo polý (“liberar”, “desatar”), por lo que el significado más aceptado es:

“El liberado”

“El que ha sido soltado”

“El libre”

Cuando se lo intterpreta como diminutivo de Hipólito, también hereda el significado de ese nombre: “El que desata caballos” o “el que libera”. Pero si procede de Leopoldo, que es un nombre de origen germánico, armado de “Liut”, que significa “pueblo”, “gente” o “nación”, y “Pold” o “Bald”, que significa “valiente”, “audaz” o “atrevido”, su sentido cambia. Uniendo estas raíces, el significado literal es: “Aquel que es valiente para su pueblo” o “El pueblo valiente”.