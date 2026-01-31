El significado de "Alejo" el poderoso nombre de origen griego

nombre alejo Alejo, nombre de origen griego con significado impetuoso.

Antroponimia: ¿cuál es el significado del nombre Alejo?

Según los estudios de la antroponimia, la disciplina que analiza el origen y significado de los nombres propios, Alejo significa: “El que protege”, “El que defiende”, “El guardián”

Este nombre transmite una imagen de fortaleza, cuidado y valentía, vinculada a una persona que actúa como escudo frente a las dificultades.

Desde una mirada antroponímica, Alejo está asociado con rasgos como sentido de justicia, valentía interior, capacidad de cuidar a los demás, firmeza ante la adversidad y espíritu protector. Por ello, es un nombre que proyecta confianza y liderazgo sereno.

Origen griego del nombre Alejo

Alejandro magno Alejandro Magno, nombre que comparte raíz con Alejo.

Alejo proviene del griego antiguo Alexios (λξιος), derivado del verbo aléxein, que significa:

defender

proteger

rechazar el peligro

Es un nombre que surgió en la antigua Grecia con un sentido heroico, asociado a quienes tenían la misión de cuidar a otros. De hecho, comparte raíz con otros nombres poderosos como Alejandro, que significa “protector de los hombres”.

Esta denominación se expandió por Europa gracias a la influencia del cristianismo y figuras religiosas como San Alejo, un santo venerado desde la Edad Media por su vida de humildad y entrega.

A lo largo de los siglos, mantuvo su prestigio como símbolo de nobleza espiritual y protección. Pero, en la actualidad, Alejo es elegido por familias que buscan un nombre clásico, moderno, corto y contundente, con significado profundo y ligado a valores positivos.