Resolver el desafío matemático (5 x 5 + 5) - (5 x 5) es una manera de que tu cabeza funcione excelente. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un mal resultado. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, son útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (5 x 5 + 5) - (5 x 5)?
Nuevo desafío matemático para ejercitar tu cerebro y acelerar tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS llegarás al resultado correcto
No son demasiadas las personas que logran resolver este desafío matemático (y menos en 10 segundos). Incluso existen algunos que, aun con estudios superiores o universitarios, no logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Este desafío matemático pone en valor aplicar la jerarquía correspondiente para solucionar cálculos combinados. Es más, se pueden resolver en menos de 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe usarse sí o sí para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.
- Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no respetarse este orden se llega a un resultado equívoco, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (5 x 5 + 5) - (5 x 5)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas.
a) (5 x 5 + 5) - (5 x 5)
b) (25 + 5) - (25)
Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 30 - 5
d) Resultado final: 25
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Llegar el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Encontrar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.