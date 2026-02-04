Santino Andino y una decepción en el Panathinaikos por la Copa de Grecia

Con Santino Andino como titular, el Panathinaikos perdió como local ante el PAOK en la semifinal de ida de la Copa de Grecia.
Giorgos Giakoumakis, de penal, marcó el único gol del encuentro jugado en Atenas en el que Andino jugó desde el arranque (con el número 27) y salió remplazado por el ex Boca Vicente Taborda a los 84'.
La derrota deja sin margen al equipo dirigido por Rafa Benítez en vistas de la revancha que se jugará el próximo 11 de febrero en Salónica.
La Copa de Grecia era la competencia en la que Panathinaikos tenía puestas sus ilusiones en esta temporada ya que en la Súper Liga de Grecia marcha 5to a 17 puntos del puntero Olympiakos y con un partido menos.
Este domingo 8 de febrero el Panathinaikos tendrá que jugar nada menos que el clásico como visitante frente al Olympiakos, único puntero, en la fecha 20 de la Súper Liga griega.
Luego, el miércoles 11 será la revancha con el PAOK por la Copa de Grecia, el domingo 15 recibirá al AEL por la Súper Liga y el jueves 19 será anfitrión del Viktoria Plzen en la ida de los playoffs de la Europa League.