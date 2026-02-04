Copa Argentina: Talleres no la pasó bien, pero eliminó sobre el final a Argentino de Merlo

En cancha de Newell's Old Boys de Rosario, Giovanni Baroni, de solo 17 años, y Valentín Depietri, a los 90' y a los 98', marcaron los goles del equipo dirigido por Carlos Tevez quien sumó algo de tranquilidad en su puesto tras un comienzo irregular en el Torneo Apertura (ganó uno y perdió 2).

talleres 1

La T espera rival en la próxima instancia del certamen y será el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas programado para el 25 de marzo próximo.