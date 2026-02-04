Copa Argentina: Talleres no la pasó bien, pero eliminó sobre el final a Argentino de Merlo

Talleres sufrió más de la cuenta, pero en el final hizo la diferencia para eliminar a Argentino de Merlo y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
Talleres sufrió más de la cuenta, pero eliminó a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.
Talleres sufrió más de la cuenta, pero en el final hizo la diferencia para eliminar a Argentino de Merlo y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.
En cancha de Newell's Old Boys de Rosario, Giovanni Baroni, de solo 17 años, y Valentín Depietri, a los 90' y a los 98', marcaron los goles del equipo dirigido por Carlos Tevez quien sumó algo de tranquilidad en su puesto tras un comienzo irregular en el Torneo Apertura (ganó uno y perdió 2).
La T espera rival en la próxima instancia del certamen y será el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas programado para el 25 de marzo próximo.
Con Talleres ya son 5 los equipos clasificados a la segunda ronda y el único equipo de Primera eliminado es Argentinos Juniors.
Ya jugaron
Miércoles 04 de febrero
Jueves 05 de febrero
Miércoles 11 de febrero
Martes 17 de febrero
Martes 24 de febrero
Miércoles 25 de febrero
Viernes 20 de marzo
Miércoles 25 de marzo
Viernes 27 de marzo
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 01 de abril
Martes 07 de abril
Miércoles 08 de abril