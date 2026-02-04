Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina: Talleres no la pasó bien, pero eliminó sobre el final a Argentino de Merlo

Talleres sufrió más de la cuenta, pero eliminó a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Talleres sufrió más de la cuenta, pero en el final hizo la diferencia para eliminar a Argentino de Merlo y avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

En cancha de Newell's Old Boys de Rosario, Giovanni Baroni, de solo 17 años, y Valentín Depietri, a los 90' y a los 98', marcaron los goles del equipo dirigido por Carlos Tevez quien sumó algo de tranquilidad en su puesto tras un comienzo irregular en el Torneo Apertura (ganó uno y perdió 2).

La T espera rival en la próxima instancia del certamen y será el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas programado para el 25 de marzo próximo.

Con Talleres ya son 5 los equipos clasificados a la segunda ronda y el único equipo de Primera eliminado es Argentinos Juniors.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

Miércoles 04 de febrero

  • Platense - Argentino (Monte Maíz), 21.15 en Caseros.

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Deportivo Maipú, 19 en Caseros
  • Barracas Ctral. - Temperley, 21.15 en Sarandí

Miércoles 11 de febrero

  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), 19 en Santa Fe
  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), 21.15 en Salta

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

