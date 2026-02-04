Inicio Ovación Rugby Seis Naciones
Rugby internacional

Por qué el Seis Naciones de rugby comienza este jueves con Francia vs. Irlanda

El Seis Naciones 2026 de rugby arranca este jueves con un inicio explosivo y atípico entre Francia e Irlanda, en París

Por UNO
El Seis Naciones arranca este jueves.

El Seis Naciones 2026 de rugby arranca este fin de semana con un inicio explosivo y atípico entre Francia e Irlanda, en el Stade de France, en París.

El torneo más tradicional del rugby mundial comienza un jueves (5 de febrero) para evitar el choque con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno programada para este viernes.

El gran duelo inaugural entre Francia e Irlanda, dos de los candidatos, será a las 17.10 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los galos, campeones defensores, liderados por Antoine Dupont, reciben a un rival siempre difícil como Irlanda en lo que promete ser un partidazo.

Luego, la primera fecha se completará el sábado 7 de febrero con Italia vs. Escocia en Roma (11:10 hora argentina) e Inglaterra vs. Gales, en Twickenham (13:40)

El fixture del Seis Naciones 2026

Fecha 1

  • Jueves 5/2 Francia vs. Irlanda 17:10 en París
  • Sábado 7/2 Italia vs. Escocia 11:10 en Roma
  • Sábado 7/2 Inglaterra vs. Gales 13:40 en Londres

Fecha 2

  • Sábado 14/2 Irlanda vs. Italia 11:10 en Dublín
  • Sábado 14/2 Escocia vs. Inglaterra 13:40 en Edimburgo
  • Domingo 15/2 Gales vs. Francia 12:10 en Cardiff

Fecha 3

  • Sábado 21/2 Inglaterra vs. Irlanda 11:10 en Londres
  • Sábado 21/2 Gales vs. Escocia 13:40 en Cardiff
  • Domingo 22/2 Francia vs. Italia 12:10 en Villeneuve d'Ascq

Fecha 4

  • Viernes 6/3 Irlanda vs. Gales 17:10 en Dublín
  • Sábado 7/3 Escocia vs. Francia 11:10 en Edimburgo
  • Sábado 7/3 Italia vs. Inglaterra 13:40 en Roma

Fecha 5 (Súper Sábado)

  • Sábado 14/3 Irlanda vs. Escocia 11:10 Aviva Stadium
  • Sábado 14/3 Gales vs. Italia 13:40 Cardiff
  • Sábado 14/3 Francia vs. Inglaterra 17:10 París

