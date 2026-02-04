Por qué el Seis Naciones de rugby comienza este jueves con Francia vs. Irlanda

El Seis Naciones 2026 de rugby arranca este fin de semana con un inicio explosivo y atípico entre Francia e Irlanda, en el Stade de France, en París.
El torneo más tradicional del rugby mundial comienza un jueves (5 de febrero) para evitar el choque con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno programada para este viernes.
El gran duelo inaugural entre Francia e Irlanda, dos de los candidatos, será a las 17.10 hora argentina y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Los galos, campeones defensores, liderados por Antoine Dupont, reciben a un rival siempre difícil como Irlanda en lo que promete ser un partidazo.
Luego, la primera fecha se completará el sábado 7 de febrero con Italia vs. Escocia en Roma (11:10 hora argentina) e Inglaterra vs. Gales, en Twickenham (13:40)
