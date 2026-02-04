Ni abono ni fertilizante: el truco de jardinería para que la sansevieria estalle de flores en febrero

Para hacer compost casero es fundamental saber cuáles desechos podemos ocupar y cuáles debemos evitar. Entre los más recomendables están las cáscaras de frutas y verduras (como por ejemplo manzana y papa), posos de café, bolsitas de té y cáscaras de huevo trituradas. También podemos acudir a las hojas secas, a los restos de poda (como el césped recién cortado), al cartón sin tinta y al papel manteca usado. Estos materiales aportan carbono y nitrógeno, elementos esenciales para un buen compostaje.

En lo que concierne a los alimentos que no podemos ocupar para hacer esta tarea de ,jardinería encontramos los restos de carne, el pescado, productos lácteos, procesados o aceites ya que pueden generar malos olores y atraer insectos.

Hecha esta salvedad, para preparar el compost que beneficiará a la sansevieria o lengua de suegra, debemos respetar las siguientes pautas: