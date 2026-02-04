Más allá de que la belleza de la sansevieria resida en sus hojas erectas, esta suculenta cuenta con un plus: con los cuidados de jardinería idóneos, fomentarás su floración. Aunque generalmente se sugiere aplicarle un abono o fertilizante, esta vez te enseñaré otro truco que garantizará disfrutar de flores blancas perfumadas alrededor de la lengua de suegra.
Ni abono ni fertilizante: el truco de jardinería para que la sansevieria estalle de flores en febrero
Si tenés una sansevieria en casa pero sin flores, deberás poner en práctica este simple truco de jardinería
Jardinería: truco infalible para que la sansevieria o lengua de suegra estalle de flores
Si no querés acudir a las bondades de fertilizantes o abonos, una buena opción para potenciar el crecimiento de la sansevieria y fomentar el desarrollo de flores será preparar y aplicar un compost orgánico. En consecuencia, a continuación sabrás cómo reconvertir los desechos de alimentos en nutrientes fundamentales para la floración de la mencionada suculenta.
Elaborar un compost casero reducirá la cantidad de residuos que terminan en la basura, al mismo tiempo que mejorará la salud del suelo y fortalecerá el crecimiento de la sansevieria. Este proceso, además, favorecerá la retención de agua y estimulará la actividad de microorganismos beneficiosos.
Para hacer compost casero es fundamental saber cuáles desechos podemos ocupar y cuáles debemos evitar. Entre los más recomendables están las cáscaras de frutas y verduras (como por ejemplo manzana y papa), posos de café, bolsitas de té y cáscaras de huevo trituradas. También podemos acudir a las hojas secas, a los restos de poda (como el césped recién cortado), al cartón sin tinta y al papel manteca usado. Estos materiales aportan carbono y nitrógeno, elementos esenciales para un buen compostaje.
En lo que concierne a los alimentos que no podemos ocupar para hacer esta tarea de ,jardinería encontramos los restos de carne, el pescado, productos lácteos, procesados o aceites ya que pueden generar malos olores y atraer insectos.
Hecha esta salvedad, para preparar el compost que beneficiará a la sansevieria o lengua de suegra, debemos respetar las siguientes pautas:
- Elegir un recipiente adecuado. Puede ser una caja de madera o un cubo con pequeños orificios para permitir la ventilación.
- El compost necesita aire y materiales secos y húmedos en cantidad equilibrada. En este sentido, se recomienda alternar una capa de desechos orgánicos con una capa de hojas o cartón. Este equilibrio evitará malos olores y acelerará el proceso.
- Remover la mezcla cada 3 días para oxigenarla y favorecer la actividad microbiana.
- Cuando el compost tenga un color oscuro, textura suelta y un olor similar a la tierra húmeda, estará listo para aplicarse en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra.