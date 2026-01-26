Rociar leche en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además de nutrir, la leche posee propiedades fungicidas preventivas. Al aplicarse de forma diluida, crea una barrera protectora que dificulta la proliferación de ciertos hongos comunes en plantas de interior, las cuales a veces sufren por la falta de ventilación o el exceso de humedad ambiental.

limpieza sansevieria Tenés que garantizar una limpieza en profundidad de sus hojas.

¿Cómo usar leche para limpiar las hojas de la sansevieria o lengua de suegra?

Para obtener resultados óptimos sin dañar a la planta, es fundamental seguir una proporción específica de dilución. El objetivo es evitar que la grasa de la leche obstruya los estomas (los poros de la planta por donde respira). En consecuencia, debemos combinar una parte de leche líquida por tres partes de agua.

sansevieria lengua de suegra (1) Gracias a este truco, la sansevieria se mantendrá en óptimas condiciones.

Luego, colocar la mezcla en un atomizador y después comenzar a rociar las hojas de la lengua de suegra. A continuación, con un paño suave y limpio, frotar sobre las hojas para quitar cualquier exceso de la preparación y evitar que la sansevieria acumule humedad.

Este truco de jardinería lo podés poner en práctica una vez por semana o cada vez que la planta tenga sus hojas llenas de polvo.