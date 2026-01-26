La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más apreciadas por su elegancia y su capacidad para purificar el aire. Sin embargo, más allá de ser apta para principiantes, existen distintos trucos de jardinería que nos permitirán tener a la suculenta en óptimas condiciones, como por ejemplo rociando leche en sus hojas.
Rociar leche en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Debido a la estructura vertical y ancha de sus hojas, la sansevieria tiende a acumular polvo con facilidad, lo que obstruye sus poros y opaca su verdor natural. Por ende, gracias a las propiedades de la leche, podremos limpiarlas y ayudar a que la planta realice correctamente su fotosíntesis.
El uso de la leche en este truco de jardinería tiene un profundo significado. Además de ayudarnos a sacarle brillo a las hojas, este lácteo contiene calcio, proteínas y azúcares naturales que actúan como un fertilizante foliar ligero. Al aplicarse sobre la superficie de la sansevieria, estos componentes ayudan a fortalecer la estructura, promoviendo un crecimiento más firme.
Además de nutrir, la leche posee propiedades fungicidas preventivas. Al aplicarse de forma diluida, crea una barrera protectora que dificulta la proliferación de ciertos hongos comunes en plantas de interior, las cuales a veces sufren por la falta de ventilación o el exceso de humedad ambiental.
¿Cómo usar leche para limpiar las hojas de la sansevieria o lengua de suegra?
Para obtener resultados óptimos sin dañar a la planta, es fundamental seguir una proporción específica de dilución. El objetivo es evitar que la grasa de la leche obstruya los estomas (los poros de la planta por donde respira). En consecuencia, debemos combinar una parte de leche líquida por tres partes de agua.
Luego, colocar la mezcla en un atomizador y después comenzar a rociar las hojas de la lengua de suegra. A continuación, con un paño suave y limpio, frotar sobre las hojas para quitar cualquier exceso de la preparación y evitar que la sansevieria acumule humedad.
Este truco de jardinería lo podés poner en práctica una vez por semana o cada vez que la planta tenga sus hojas llenas de polvo.