Qué significa y para qué sirve colocar una cinta roja en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra

En consecuencia, para el Feng Shui, la sansevieria funciona como una antena que capta la energía, mientras que la cinta roja canaliza esa fuerza para convertirla en un escudo espiritual.

Además de su función protectora, esta nueva costumbre se asocia con la prosperidad económica. Se cree que la cinta roja potencia la capacidad natural de la sansevieria para atraer dinero y éxito. Para que este efecto sea óptimo, se recomienda ubicar la maceta en lugares estratégicos, como la entrada de la casa o los espacios de trabajo, siguiendo las guías del mapa Bagua.

sansevieria cinta roja.png Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, tendrás que poner en práctica este truco.

Al momento de poner en práctica este truco, es menester hacerlo con cautela. Al colocar la cinta, se debe evitar apretar demasiado las hojas para no dañar los tejidos de la lengua de suegra. En la misma línea, tendrás que complementar este ritual con un cuidado integral: riego moderado, abono adecuado y una ubicación iluminada.