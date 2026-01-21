La sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más valoradas en el hogar debido a su belleza, su resistencia y también a su capacidad para purificar el aire. Sin embargo, existe una práctica vinculada a esta especie que ha ganado terreno en los últimos tiempos: colocar una cinta roja en sus hojas. Este nuevo hábito tiene un profundo significado, el cual conocerás a continuación.
Qué significa y para qué sirve colocar una cinta roja en las hojas de la sansevieria o lengua de suegra
Quienes tengan una sansevieria o lengua de suegra en casa pueden poner en práctica este truco milenario
La razón por la que debes colocar una cinta roja en la sansevieria o lengua de suegra
De acuerdo al Feng Shui, una filosofía asiática de origen taoísta, esta práctica sobre la mencionada suculenta está ligada a la protección y a la abundancia. En concreto, la combinación de la sansevieria con el color rojo crea un potente amuleto energético.
Según los postulados de la disciplina milenaria, el rojo simboliza la vitalidad, la fuerza y la pasión, y al ser atado a las hojas de la planta, actúa como una barrera que bloquea las malas vibraciones y protege contra envidias o influencias externas perjudiciales.
En consecuencia, para el Feng Shui, la sansevieria funciona como una antena que capta la energía, mientras que la cinta roja canaliza esa fuerza para convertirla en un escudo espiritual.
Además de su función protectora, esta nueva costumbre se asocia con la prosperidad económica. Se cree que la cinta roja potencia la capacidad natural de la sansevieria para atraer dinero y éxito. Para que este efecto sea óptimo, se recomienda ubicar la maceta en lugares estratégicos, como la entrada de la casa o los espacios de trabajo, siguiendo las guías del mapa Bagua.
Al momento de poner en práctica este truco, es menester hacerlo con cautela. Al colocar la cinta, se debe evitar apretar demasiado las hojas para no dañar los tejidos de la lengua de suegra. En la misma línea, tendrás que complementar este ritual con un cuidado integral: riego moderado, abono adecuado y una ubicación iluminada.