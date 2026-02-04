Inicio Ovación Fútbol River Plate
Cuándo debuta Kendry Páez en River: su puesta a punto y el acuerdo con Marcelo Gallardo

Mientras los hinchas de River esperan el debut de Kendry Páez, el joven ecuatoriano llegó a un acuerdo con Marcelo Gallardo

River está invicto en el Torneo Apertura y mientras sus hinchas esperan el debut de Kendry Páez, el joven ecuatoriano llegó a un acuerdo con Marcelo Gallardo en vistas de los próximos compromisos.

El equipo Millonario tendrá este sábado 7 de febrero a las 20 un choque de invictos con Tigre, en el Monumental, el jueves 12 a las 21.15 irá a La Paternal para jugar con Argentinos Juniors y el martes 17 debutará en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar, en Villa Mercedes.

Este último partido sería el indicado por el cuerpo técnico de River para hacer debutar a Kendry Páez, después de que haya cumplido un par de semanas de trabajo con sus nuevos compañeros.

El futbolista estaba en plena temporada en Europa con el Racing de Estrasburgo, pero acordó con Gallardo para tener unos días de entrenamiento (a veces en doble turno) antes de salir a la cancha con su nueva camiseta.

El DT quiere que Páez esté al 100% de su condición física y tenga un período de adaptación al fútbol argentino.

La trayectoria de Kendry Páez

  • Independiente del Valle: Llegó a los 12 años, debutó en 2023 y fue vendido al Chelsea.
  • Chelsea: El club inglés acordó en 2023 incorporarlo cuanto cumpla los 18 años, pero en ese momento lo cedió por 6 meses a Racing de Estrasburgo.
  • Racing de Estrasburgo: Llegó cedido, jugó 21 partidos e hizo un gol.
  • River: Llegó cedido por el Chelsea por un año y medio.
  • Selección de Ecuador: Jugó en juveniles y debutó en la mayor en 2023. Suma

