Cuándo debuta Kendry Páez en River: su puesta a punto y el acuerdo con Marcelo Gallardo

El equipo Millonario tendrá este sábado 7 de febrero a las 20 un choque de invictos con Tigre, en el Monumental, el jueves 12 a las 21.15 irá a La Paternal para jugar con Argentinos Juniors y el martes 17 debutará en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar, en Villa Mercedes.

paez 2 Páez busca su mejor condición.

Este último partido sería el indicado por el cuerpo técnico de River para hacer debutar a Kendry Páez, después de que haya cumplido un par de semanas de trabajo con sus nuevos compañeros.