El pez de 15 centímetros más temido de América: vive en ríos y se alimenta de sangre

Este pez, a pesar de su tamaño, tiene razones para ser temido, ya que es translúcido e imposible de ver en el agua. Posee una serie de espinas o ganchos cerca de las branquias, las que despliega para fijarse a su víctima y que la corriente de los ríos no lo expulse mientras se alimenta de sangre.

Más allá de su tamaño, al Candirú lo atraen peces grandes, a los que ataca a través de las branquias. Cuando se introduce en ellas, es que muerde una arteria para alimentarse.

Este pez vive principalmente en el Amazonas, en el río del mismo nombre y en el Orinoco.

candiru

¿Muerde humanos?: la verdad sobre el pez al que llaman Vampiro del Agua

Si bien, la leyenda sobre este pez que vive en América del Sur indica que ha atacado a seres humanos, no hay estudios recientes que lo confirmen.

De hecho, la leyenda dice que ataca a las personas aprovechando el momento en que estas orinan en el río, pero los estudios señalan que este pez se guía por la vista y no el resto químico de la orina y que en experimentos no ha mostrado interés en la orina humana.

Incluso, solo en 1997 se registró un caso en el que un médico aseguró haber extraído un candirú de la uretra de un hombre, pero este dato es cuestionado a raíz de las leyes físicas y la anatomía del pez. No obstante, las poblaciones locales tienen mucho cuidado al bañarse en las zonas de los ríos en los que habita este pez.