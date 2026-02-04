Godoy Cruz se interesa en un experimentado delantero para volver a Primera: más de 30 goles y 100 partidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/1921Expreso/status/2019090933183049869&partner=&hide_thread=false Hay un INTERÉS de Godoy Cruz por Facundo Castelli delantero de ultimo paso por Emelec de Ecuador.



180 partidos jugados en su carrera donde sumó 32 goles. Su pase pertenece a Estudiantes de Caseros.



Via @juansuraci pic.twitter.com/9GdP1wfCAx — Expreso 1921 (@1921Expreso) February 4, 2026

Castelli, de 30 años, viene de vestir la camiseta de Emelec, uno de los gigantes de Ecuador. A pesar de haber sufrido una lesión que condicionó su continuidad en el último tramo de 2024, el delantero cordobés supo adaptarse al fútbol internacional.

Con un físico imponente (1,83 m) y una capacidad destacada para jugar de espaldas y pivotear, Castelli representa el perfil de delantero que el cuerpo técnico del Tomba busca para volver a primera.

Mariano Toedlli Godoy Cruz. Toedlli busca un delantero de jerarquía para devolver a Godoy Cruz a primera.

El pase de Castelli pertenece a Estudiantes de Buenos Aires (Caseros), club con el que Godoy Cruz debería sentarse a negociar. Los números del delantero se resumen en los siguientes puntos:

32 tantos. Clubes anteriores: Instituto de Córdoba, Deportivo Maipú, Central Córdoba (SdE), Estudiantes de Caseros y Emelec.

Quién atajará en Godoy Cruz tras la salida de Petroli

Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa son las 3 opciones que tiene Godoy Cruz para el arco, y todo apunta a que no habrá negociaciones para que llegue otro refuerzo en este puesto en especial. Si bien en los amistosos, el arquero fue rotando, Mariano Toedtli ya tendría definido el jugador para ocupar el sitio.

Franco Petroli se fue a Lanús, y dejó a Godoy Cruz sin un referente y un jugador clave en cancha. Con un rendimiento excepcional, que mermó en su última temporada en el Tomba, se conviritó en uno de los estandartes del equipo, llegando a ser incluso capitán.

Mariano Toedtli optó por un arquero que sea de la casa, y entre las opciones, el que mayor recorrido tenga. Es por eso mismo que el jugador que ocupará el arco de Godoy Cruz será Roberto Ramirez.