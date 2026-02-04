Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Godoy Cruz se interesa en un experimentado delantero para volver a Primera: más de 30 goles y 100 partidos

El delantero ya conoce el fútbol mendocino, ya que tuvo un buen paso por el Deportivo Maipú. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Godoy Cruz busca refuerzos de jerarquía para retornar a primera. 

Godoy Cruz tiene la mira puesta en un viejo conocido de la provincia para reforzar su delantera: Facundo Castelli. El atacante, de reciente paso por el fútbol ecuatoriano, aparece como la opción principal para darle peso ofensivo al equipo de cara a la próxima temporada.

El mercado de pases del equipo que militará este año en la Primera Nacional promete la incorporación de un delantero centro, sobre todo luego de la salida de Agustín Auzmendi, referencia en el puesto.

Facundo Castelli Deportivo Maipú.jpg
Con pasado en Maipú: Facundo Castelli, el delantero que interesa en Godoy Cruz.

Facundo Castelli, el delantero que interesa en Godoy Cruz

De acuerdo con la información citada por el periodista Juan Suraci, y recogida en la red social X por el sitio Somos Godoy Cruz, "El Facha" estaría en la mira de la dirigencia encabezada por José Mansur.

Castelli, de 30 años, viene de vestir la camiseta de Emelec, uno de los gigantes de Ecuador. A pesar de haber sufrido una lesión que condicionó su continuidad en el último tramo de 2024, el delantero cordobés supo adaptarse al fútbol internacional.

Con un físico imponente (1,83 m) y una capacidad destacada para jugar de espaldas y pivotear, Castelli representa el perfil de delantero que el cuerpo técnico del Tomba busca para volver a primera.

Mariano Toedlli Godoy Cruz.
Toedlli busca un delantero de jerarquía para devolver a Godoy Cruz a primera.

El pase de Castelli pertenece a Estudiantes de Buenos Aires (Caseros), club con el que Godoy Cruz debería sentarse a negociar. Los números del delantero se resumen en los siguientes puntos:

  • Partidos jugados: 180 encuentros oficiales.
  • Goles marcados: 32 tantos.
  • Clubes anteriores: Instituto de Córdoba, Deportivo Maipú, Central Córdoba (SdE), Estudiantes de Caseros y Emelec.

Quién atajará en Godoy Cruz tras la salida de Petroli

Roberto Ramírez, Nicolás Claa y Santiago Correa son las 3 opciones que tiene Godoy Cruz para el arco, y todo apunta a que no habrá negociaciones para que llegue otro refuerzo en este puesto en especial. Si bien en los amistosos, el arquero fue rotando, Mariano Toedtli ya tendría definido el jugador para ocupar el sitio.

Franco Petroli se fue a Lanús, y dejó a Godoy Cruz sin un referente y un jugador clave en cancha. Con un rendimiento excepcional, que mermó en su última temporada en el Tomba, se conviritó en uno de los estandartes del equipo, llegando a ser incluso capitán.

Mariano Toedtli optó por un arquero que sea de la casa, y entre las opciones, el que mayor recorrido tenga. Es por eso mismo que el jugador que ocupará el arco de Godoy Cruz será Roberto Ramirez.

